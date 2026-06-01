Live TV

Investiții strategice de aproape 1 miliard de euro pentru România: avioane Spartan, elicoptere Airbus și șalupe de salvare prin SAFE

Data actualizării: Data publicării:
Leonardo C-27J Spartan NG
Foto: https://aeronautics.leonardo.com/
Din articol
Sprijin pentru Departamentul pentru Situații de Urgență

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că, în cadrul Planului Național de Investiții al României, aprobat de Comisia Europeană pentru finanțare prin Instrumentul SAFE – Security Action for Europe, au fost semnate până la 30 mai a acestui an contracte și acorduri-cadru în valoare totală de 973.113.125 euro.

Printre investițiile prevăzute se numără două avioane tactice multirol Leonardo C-27J Spartan NG, 12 elicoptere Airbus H145 și H160, șalupe Search and Rescue, precum și un tren de intervenție pentru transportul victimelor multiple și gestionarea situațiilor de urgență, potrivit comunicatului de presă al MAI.

Potrivit MAI, contractele vizează proiecte majore destinate consolidării capacității operaționale a structurilor din subordine în domenii precum mobilitate, protecție CBRNe, evacuare în masă, intervenție aeriană și navală, comunicații critice și reziliență informatică.

Citește și: Ilie Bolojan prezintă 5 avantaje majore pentru România în programul SAFE. Mai mult de jumătate din produția militară va fi în țară

„Prin aceste investiții, România își consolidează capacitatea de intervenție în scenarii complexe, inclusiv dezastre naturale, accidente colective, incidente CBRNe, evacuări medicale multiple, operațiuni de căutare-salvare, intervenții aeriene și navale, transport de personal și materiale esențiale, precum și asigurarea comunicațiilor critice în situații excepționale”, arată MAI.

Sprijin pentru Departamentul pentru Situații de Urgență

O componentă importantă a programului este destinată Departamentului pentru Situații de Urgență, care va beneficia de aeronave, autospeciale, ambulanțe și echipamente de intervenție.

Sunt vizate inclusiv elicopterele Airbus H145 și H160, un centru integrat de simulare în zbor, autospeciale pentru transport victime multiple, ambulanțe pentru pacienți înalt contagioși, completuri mobile pentru gestionarea situațiilor cu victime în masă, șalupe de intervenție și trenul de intervenție pentru situații de urgență.

Citește și: Guvernul României a aprobat semnarea acordului SAFE cu Comisia Europeană. România va putea accesa 16,6 miliarde euro pentru apărare

Potrivit MAI, noile echipamente vor permite misiuni complexe de transport medical, salvare, intervenție rapidă și sprijin logistic, inclusiv în zone greu accesibile.

Totodată, investițiile în comunicații critice și sisteme informatice vor contribui la creșterea rezilienței instituționale și la îmbunătățirea coordonării în situații de criză.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
World Childhood cancer Day. Girl patient listening to a doctor in medical office.
1
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care...
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
2
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să demisioneze după...
Radoslaw Sikorski's Press Conference With Oana-Silvia Toiu In Warsaw, Poland - 03 Mar 2026
3
Oana Țoiu, despre originea dronei din Galați: „Știm clar că e rusească. Și am un mesaj...
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
4
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul...
soldati americani
5
Fără perioadă de grație: SUA vor să-și reducă rapid prezența militară în Europa. Este...
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din buzunar și a anunțat ce urmează pe 14 iunie
Digi Sport
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din buzunar și a anunțat ce urmează pe 14 iunie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Wladyslaw Kosiniak Kamysz With Donald Tusk - Warsaw
„Record mondial absolut”: Polonia a semnat contracte de apărare din programul SAFE, de 18,4 miliarde de euro, într-o singură zi
Ministerul Afacerilor Interne
12 elicoptere H160 şi H145 vor fi achiziționate de Ministerul de Interne prim Programul SAFE. La ce vor fi folosite
blindate armata română
„Nu pierdem niciun ban din SAFE”, dă asigurări Miruță. Proiectul pentru transportoarele Piranha nu a fost aprobat: „Preț aproape dublu”
GALATI - EXPLOZIE DRONA - 29 MAI 2026
Ilie Bolojan: Să vă gândiți ce înseamnă acțiuni iresponsabile în politică care țin de contestarea legislației privind atacarea dronelor
Peter Magyar meets Ursula von der Leyen in Brussels
UE a decis deblocarea a miliarde de euro pentru Ungaria
Recomandările redacţiei
maria zaharova sustine o conferinta de presa
Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan...
blocul din galati lovit de o drona ruseasca
Ședință ONU de urgență la cererea României. Țoiu: Voi aduce în...
Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) members march
Iranul ameninţă că va bloca şi strâmtoarea Bab el-Mandeb și opreşte...
drapel nato langa ale aliatilor
NATO va discuta pe 10 iunie securitatea la Marea Neagră, la cererea...
Ultimele știri
Serena Williams revine în tenis. Ea s-a reînregistrat pe listele antidoping și va juca în proba de dublu de la Queen's
Kaia Kallas vrea ca UE să aibă un rol în negocierile de pace SUA-Iran. Ce propune șefa diplomației europene
Suedia schimbă legislația privind deportarea adolescenților migranți, dar menține reguli stricte pentru azil
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii care atrag norocul și bogăția în fiecare zi din iunie 2026. Leii intră într-una dintre cele mai bune...
Cancan
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce...
Fanatik.ro
Tragedie în fotbal! Fostul internațional a murit la doar 33 de ani
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Surpriză totală din partea celor mai bogați patroni din fotbalul românesc. Ce au decis frații Pavăl...
Adevărul
În interiorul imperiilor mafiei: conace-fortăreață, averi uriașe ascunse și grădini zoologice private
Playtech
Ai cumpărat teren ieftin lângă oraș? Problema ascunsă care poate bloca orice construcție
Digi FM
A atras toate privirile. Salma Hayek a făcut spectacol la Roland Garros alături de soțul ei miliardar
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Meci de 750.000€ pentru Sorana Cîrstea la Roland Garros
Pro FM
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit! Cântăreața a fost imaginea eleganței la cununia civilă din Londra
Film Now
Doliu în familia lui Jamie Lee Curtis: sora ei, actrița Kelly Curtis, a murit la 69 de ani. Mesajul sfâșietor...
Adevarul
Ucraina integrează rachete S-5 din epoca sovietică pe drone FPV, într-o nouă etapă a războiului la distanță
Newsweek
De ce a amânat Poșta livrarea pensiilor? Când intră pe card - pensiile, indemnizația de handicap și alocațiile
Digi FM
Țara care îndeamnă părinţii să lase deoparte telefoanele în prezenţa copiilor. Agenția de sănătate publică...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Cum arată un păianjen verde neon. Are un desen neobișnuit pe abdomen care seamănă cu o față zâmbitoare
Film Now
"Credeam că sunt privilegiat”. Declarația sfâșietoare a lui Christopher Reeve după tragedia care l-a lăsat...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”