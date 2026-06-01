Investiții strategice de aproape 1 miliard de euro pentru România: avioane Spartan, elicoptere Airbus și șalupe de salvare prin SAFE

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că, în cadrul Planului Național de Investiții al României, aprobat de Comisia Europeană pentru finanțare prin Instrumentul SAFE – Security Action for Europe, au fost semnate până la 30 mai a acestui an contracte și acorduri-cadru în valoare totală de 973.113.125 euro.

Printre investițiile prevăzute se numără două avioane tactice multirol Leonardo C-27J Spartan NG, 12 elicoptere Airbus H145 și H160, șalupe Search and Rescue, precum și un tren de intervenție pentru transportul victimelor multiple și gestionarea situațiilor de urgență, potrivit comunicatului de presă al MAI.

Potrivit MAI, contractele vizează proiecte majore destinate consolidării capacității operaționale a structurilor din subordine în domenii precum mobilitate, protecție CBRNe, evacuare în masă, intervenție aeriană și navală, comunicații critice și reziliență informatică.

„Prin aceste investiții, România își consolidează capacitatea de intervenție în scenarii complexe, inclusiv dezastre naturale, accidente colective, incidente CBRNe, evacuări medicale multiple, operațiuni de căutare-salvare, intervenții aeriene și navale, transport de personal și materiale esențiale, precum și asigurarea comunicațiilor critice în situații excepționale”, arată MAI.

Sprijin pentru Departamentul pentru Situații de Urgență

O componentă importantă a programului este destinată Departamentului pentru Situații de Urgență, care va beneficia de aeronave, autospeciale, ambulanțe și echipamente de intervenție.

Sunt vizate inclusiv elicopterele Airbus H145 și H160, un centru integrat de simulare în zbor, autospeciale pentru transport victime multiple, ambulanțe pentru pacienți înalt contagioși, completuri mobile pentru gestionarea situațiilor cu victime în masă, șalupe de intervenție și trenul de intervenție pentru situații de urgență.

Potrivit MAI, noile echipamente vor permite misiuni complexe de transport medical, salvare, intervenție rapidă și sprijin logistic, inclusiv în zone greu accesibile.

Totodată, investițiile în comunicații critice și sisteme informatice vor contribui la creșterea rezilienței instituționale și la îmbunătățirea coordonării în situații de criză.

