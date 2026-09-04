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ISU Bihor: Incendiul de la Spitalul de Psihiatrie din Ștei a fost provocat intenționat de o pacientă

Data publicării:
BUCURESTI - INAUGURARE SEDIU DETASAMENT POMPIERI OBOR - 12 SEP 2
Pompieri. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Inquam Photos/Mălina Norocea
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Incendiul izbucnit joi seară la Spitalul de Psihiatrie din Ștei a fost provocat intenționat de o pacientă fără discernământ, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Bihor.

Focul a izbucnit într-un salon de la etajul I și a cuprins două saltele, scrie Agerpres. Cinci angajați ai spitalului, trei femei și doi bărbați, infirmieri care au participat la evacuarea pacienților, au suferit o ușoară intoxicație cu fum. Aceștia au primit îngrijiri medicale la fața locului, însă au refuzat transportul la spital.

Până la sosirea pompierilor, 53 de persoane se autoevacuaseră din clădire. La ora 22:13 a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

În total, 116 persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat de la etajele I și II ale spitalului.

Incendiul a fost lichidat, însă etajul I a fost inundat cu fum. Pompierii au intervenit pentru ventilarea spațiilor și verificarea întregii clădiri.

La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere, două autoscări, o ambulanță SMURD și 11 echipaje medicale ale Serviciului de Ambulanță Județean și SMURD Oradea.

Potrivit ISU Bihor, nu au fost înregistrate alte victime.

Editor : Ana Petrescu

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