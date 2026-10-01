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Jandarmeria Capitalei a dat 32 de amenzi de aproape 38.000 de lei susținătorilor lui Călin Georgescu

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - CALIN GEORGESCU - JUDECATORIA SEC 1 - 9 IUN 2026
Călin Georgescu și susținători ai săi la judecătoria sectorului 1 din București, 9 iunie 2026. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Dosar penal pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase Zona este una rezidențială

Jandarmeria Capitalei a aplicat 32 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 37.900 de lei, marți și miercuri, susținătorilor lui Călin Georgescu care s-au adunat în zona Arestului Central. Sancțiunile au fost aplicate pentru încălcarea prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice.

Potrivit comunicatului de presă al Jandarmeriei București, prezența mai multor persoane în exteriorul sediului Arestului Central a impus luarea unor măsuri de ordine și siguranță publică. Jandarmii au urmărit menținerea unui climat de siguranță, gestionarea fluxurilor de persoane și păstrarea libere a căilor de acces către obiectiv.

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Dosar penal pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase

Miercuri, jandarmii au întocmit și un act de sesizare a organelor de urmărire penală, într-un caz privind portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Jandarmeria Capitalei precizează că manifestațiile organizate pe 29 și 30 septembrie nu au respectat procedura prevăzută de Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice.

Reprezentanții Jandarmeriei spun că desfășurarea manifestațiilor fără incidente depinde și de colaborarea cu participanții.

„În vederea desfăşurării fără riscuri în planul ordinii şi siguranţei publice a manifestaţiilor, subliniem importanţa existenţei unui dialog şi a unei bune colaborări între participanţi şi forţele de ordine. Facem precizarea că, la locul de desfăşurare, Jandarmeria Capitalei are echipe de dialog cu veste inscripţionate, de culoare albastră, care au rolul de asigura dialogul permanent cu participanţii la această adunare publică”, arată sursa citată.

Pentru protejarea persoanelor prezente și prevenirea unor situații care ar putea afecta activitatea instituției, jandarmii au delimitat un spațiu pe trotuar cu ajutorul panourilor metalice. Măsura are rolul de a asigura zonele de siguranță și accesul către sediul Arestului Central.

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Zona este una rezidențială

Potrivit autorităților, măsurile țin cont și de faptul că obiectivul se află într-o zonă rezidențială, în apropierea unor blocuri și imobile de locuințe. Jandarmeria spune că trebuie asigurat permanent accesul locatarilor către imobile, precum și desfășurarea normală a circulației pietonale.

De asemenea, Jandarmeria a anunțat că va sesiza Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, după ce la activitățile din zonă au fost prezenți și minori.

„De asemenea, având în vedere prezenţa unor minori la activităţile în cauză, va fi sesizată Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, în vederea desfăşurării de activităţi conform atribuţiilor”, a precizat Jandarmeria.

Polițiștii rutieri sunt prezenți în apropierea zonei pentru fluidizarea traficului și prevenirea blocajelor sau a producerii unor incidente.

Jandarmeria Capitalei precizează că dispozitivul de ordine publică și măsurile adoptate vor fi ajustate în funcție de evoluția situației și de numărul persoanelor prezente în spațiul public, astfel încât să fie menținute ordinea și siguranța publică.

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Editor : Ana Petrescu

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