Live TV

Jandarmii au aplicat amenzi de peste 30.000 de lei după meciul Dinamo – Universitatea Craiova

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - FOTBAL - SUPERLIGA - ETAPA 26 - DINAMO - U CRAIOVA - 9 FEB 2026
Partida dintre Dinamo București și Universitatea Craiova, în etapa a 26-a a Superligii Naționale, pe Arena Națională din București, 9 februarie 2026. Inquam Photos / Bogdan Buda

Jandarmii au aplicat, luni seară, amenzi de peste 30.000 de lei după partida dintre Dinamo și Universitatea Craiova. Organizatorul și firma de pază au fost sancționate, iar autoritățile continuă verificările pentru identificarea altor persoane care au încălcat legea.

În urma incidentelor apărute la meci, Jandarmeria București a întocmit un act de sesizare a organelor de urmărire penală, conform articolului 290 din Codul penal, a transmis Jandarmeria București, într-un comunicat de presă.

Pe lângă sesizare, au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 31.330 de lei. Dintre acestea 10.000 lei a fos amendata aplicată organizatorului evenimentului și dou sancțiuni în valoare totală de 20.000 lei au fost aplicate societății de pază și protecție, pentru nerespectarea obligațiilor.

De asemenea, au fost date două amenzi complementare pentru interzicerea accesului la competițiile sportive pe 6 luni.

Jandarmeria a transmis că verificările continuă pentru a identifica și sancționa alte persoane care au încălcat cadrul legal. În același timp, autoritățile au mulțumit spectatorilor care au respectat regulile.

Luni seara, pe Arena Națională din București, FC Dinamo și CS Universitatea Craiova au încheiat la egalitate, 1-1, în ultimul meci al etapei a 26-a a Superligii de fotbal,scrie Agerpres.

Dinamo a deschis scorul prin spaniolul Alberto Soro (51), iar Asaad Al Hamlawi a adus egalarea pentru oaspeți în minutul 65. Partida a fost intensă, cu ocazii pentru ambele echipe, dar fără alte reușite.

Dinamo rămâne neînvinsă de cinci etape, cu trei victorii și două egaluri, în timp ce Universitatea Craiova păstrează poziția de lider, deși are o singură victorie în ultimele trei meciuri.

În tur, cele două echipe au terminat la egalitate, 2-2.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
1
Tensiuni între Casa Albă și lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado...
donald trump
2
„Liniște, purcelușo!” Cum îngenunchează Donald Trump presa americană
esptein video
3
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent...
o strada cu masini parcate din capitala dupa ninsoare
4
Gerul se întoarce: ANM anunță două zile cu ninsori, polei și vânt. Când revenim la...
Screenshot 2026-02-06 at 16.06.39
5
Peiu publică fotografia întâlnirii lui Simion și spune că decizia SUA privind Visa Waiver...
Serena Williams a apărut pe ecran la Super Bowl și a urmat ”avalanșa”: ”Vrei să luăm otrava ta?” / ”Fără rușine”
Digi Sport
Serena Williams a apărut pe ecran la Super Bowl și a urmat ”avalanșa”: ”Vrei să luăm otrava ta?” / ”Fără rușine”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
turisti adidasi
În adidași pe munte, în plină iarnă: doi tineri opriți de jandarmi pe traseul spre Ceahlău
jandarmi cu gaze lacrimogene
Incidente violente la meciul Rapid - Petrolul. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene
donald trump
SUA au lovit Iranul cu noi sancțiuni, la câteva ore după prima rundă de negocieri. Care sunt obiectivele lui Donald Trump
stb-autobuze-foto-PMB
Mai multe linii de autobuz din București ar putea fi deviate luni din cauza meciului Dinamo-Universitatea Craiova
anpc inchide restaurant pe aeroportul otopeni
Produse expirate și insecte în depozite, descoperite la controale ANPC. Inspectorii au dat amenzi de peste 1,5 milioane de lei
Recomandările redacţiei
PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_005_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x1024
Mesajul lui Bolojan pentru primarii nemulțumiți: „Nu poți să fii cu...
c2g9YTZmYzIyZGE3NWQ0MTAwYTExMmI5NGE2Njc3ZGI4MmY=.thumb
Ilie Bolojan îi răspunde liberalului Hubert Thuma: „De ce nu și-a...
radu miruta
Alertă la Mamaia: resturi de dronă, găsite pe plajă. Ministrul...
apa la chiuveta shutterstock
RO-ALERT privind prezenţa bacteriei Clostridium perfringers în apa...
Ultimele știri
Bolojan: Rezultatul referendumului de la Bucureşti ar trebui să se vadă în legea bugetului, într-o formă sau alta
Premierul, de acord să discute propunerile PSD pentru protecția socială. „N-am nimic împotrivă, dar să găsim resursele”
Un șofer român de TIR a fost prins de polițiști în Italia în timp ce transporta cocaină în valoare de 3 milioane de euro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce se întâmplă cu zodiile de Ziua Îndrăgostiților. Ce au pregătit astrele în săptămâna 9–15 februarie
Cancan
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în...
Fanatik.ro
La doar 22 de ani e în topul Forbes, cu câștiguri de peste 23 milioane de dolari pe an. Ea este tânăra care a...
editiadedimineata.ro
Boom-ul AI face gazul natural să redevină popular, în ciuda îngrijorărilor legate de mediu
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu a intrat în direct după meciul de pe Arena Națională: „Dinamo s-a înțeles cu el, dar în...
Adevărul
Povestea influencerului american mutat la Oradea, după ce soția sa româncă a fost deportată. „Nu plănuiam să...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Ionela Năstase, noi declarații despre lecțiile pe care le-a învățat după ce a fost diagnosticată cu cancer...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză de proporții: nu se mai ascund! ”Cuplul anului” a apărut la Super Bowl
Pro FM
Ce avere are Mihai Trăistariu la 49 de ani. Artistul a spus ce bunuri deține și câți bani câștigă pe an
Film Now
Cum a ajuns Adam Sandler să colaboreze cu celebrul regizor Paul Thomas. Tom Cruise a tras sforile: „A fost...
Adevarul
Deși Rusia dă vina pe Ucraina, unul dintre organizatorii atacului asupra numărului doi al GRU lucra la FSB...
Newsweek
Când nu se va mai plăti CASS și când cresc pensiile cu 13%? Ministrul muncii aduce vești bune pensionarilor.
Digi FM
Nu și-a ascultat soțul și a pus mâna pe o casă de milioane: "El îmi spunea constant să renunț, dar acum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au arătat scanările RMN ale unor persoane care făceau mișcare în mod regulat. 150 de minute de sport pe...
Digi Animal World
Panică în rândul fermierilor. Viermele carnivor care amenință culturile și animalele
Film Now
Cine e Anamaria Vartolomei, actrița din România care a cucerit Franța și acum și Hollywood. Primii ani i-a...
UTV
Cele mai tari momente de la Super Bowl 2026. Bad Bunny a făcut spectacol total în Halftime Show