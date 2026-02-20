Live TV

Jandarmii din Predeal au salvat un schior căzut într-un pârâu de pe pârtia închisă

Patrula de jandarmi aflată joi în patrulare cu snowmobilul pe pârtiile din Stațiunea Predeal a fost solicitată să acorde sprijin unui schior care căzuse în albia unui pârâu din apropierea Pârtiei Subteleferic Predeal.

Conform Jandarmeriei Române, în momentul solicitării, apelul la 112 fusese deja efectuat și un echipaj Salvamont era în drum spre victimă.

Jandarmii au verificat starea de sănătate a schiorului, au menținut legătura cu echipajul Salvamont și au sprijinit intervenția la fața locului, inclusiv transportul victimei către echipajul SMURD.

Recomandări pentru turiști

Având în vedere că pârtia pe care s-a produs accidentul era închisă pentru practicarea sporturilor de iarnă, Jandarmeria Română recomandă:

  • Să nu se aventureze pe pârtiile de schi închise;
  • Să nu folosească pârtii care nu corespund nivelului lor de pregătire;
  • Să poarte echipament adecvat de schi, inclusiv protecție suplimentară, precum cea pentru coloana vertebrală.

Intervenția demonstrează importanța patrulelor active pe pârtii și a respectării regulilor de siguranță pe munte, mai spune sursa citată.

Editor : Ana Petrescu

