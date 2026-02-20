Patrula de jandarmi aflată joi în patrulare cu snowmobilul pe pârtiile din Stațiunea Predeal a fost solicitată să acorde sprijin unui schior care căzuse în albia unui pârâu din apropierea Pârtiei Subteleferic Predeal.
Conform Jandarmeriei Române, în momentul solicitării, apelul la 112 fusese deja efectuat și un echipaj Salvamont era în drum spre victimă.
Jandarmii au verificat starea de sănătate a schiorului, au menținut legătura cu echipajul Salvamont și au sprijinit intervenția la fața locului, inclusiv transportul victimei către echipajul SMURD.