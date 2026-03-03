Live TV

Jocurile Paralimpice de Iarnă 2026: Când începe competiția și cine reprezintă România

Data publicării:
Jocurile Paralimpice de Iarnă 2026. Foto Getty Images

Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 România va fi reprezentată de doi sportivi la Jocurile Paralimpice de Iarnă 2026 2026: O ediție aniversară și recorduri istorice

România va participa la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, programate între 6 și 15 martie, ediție anunțată drept cea mai amplă din istoria manifestării. Comitetul Național Paralimpic a confirmat prezența unei delegații formate din șapte membri, dintre care doi sportivi, marcând a cincea prezență a țării noastre la acest nivel. Întrecerile vor avea loc în trei centre majore din Italia - Milano, Cortina d’Ampezzo și Val di Fiemme (Tesero) - iar ceremonia de deschidere este programată în emblematicul Arena di Verona, amfiteatru roman construit în anul 30 d.Hr., inclus în patrimoniul UNESCO.

Ediția din acest an va marca a cincea participare a României la Jocurile Paralimpice de Iarnă, după edițiile din 2010 (Vancouver), 2014 (Soci), 2018 (PyeongChang) și 2022 (Beijing).

Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026

Jocurile Paralimpice de Iarnă 2026 se desfășoară în perioada 6-15 martie 2026, reunind aproximativ 665 de sportivi din peste 50 de țări, în șase discipline: para schi alpin, para biatlon, para schi fond, para snowboard, para hochei pe gheață și wheelchair curling.

Competițiile se desfășoară în mai multe locații din nordul Italiei, cu zona Cortina d’Ampezzo drept epicentru pentru probele de para schi alpin și para snowboard – disciplinele în care România va fi reprezentată.

Conform calendarului oficial, distribuția probelor este următoarea:

  • 6 martie - Ceremonia de Deschidere - 21:00 (ora României);
  • 7-14 martie - probe în para schi alpin, para snowboard, para biatlon, para schi fond și para hochei;
  • 15 martie - ultimele probe de medalie și Ceremonia de Închidere - 21:30 (ora României).

Pentru România, participarea este concentrată în trei probe:

  • Snowboard Cross;
  • Banked Slalom;
  • Slalom (schi alpin).

România va fi reprezentată de doi sportivi la Jocurile Paralimpice de Iarnă 2026

  • Mihăiță Papară - va concura în probele de Snowboard Cross (SBX) și Banked Slalom (BSL).
  • Andrei-Sorin Popa - va concura în probele de para schi alpin, clasa LW9-2 (Standing), în proba de Slalom (SL). 

 Mihăiță Papară - trei zile decisive pe pârtia de snowboard

Para snowboard-ul este programat în două momente distincte ale competiției, la început și spre finalul acesteia. Para Snowboard - SB-LL1- Locație: Cortina Para Snowboard Park

7 martie 2026 - Snowboard Cross (calificări)

Prima apariție a lui Mihăiță Papară este în Snowboard Cross (SBX), probă spectaculoasă de viteză, ce implică o doza foarte mare de spectacol și de risc. Înseamnă coborârea cu maximum de viteză și control, în mod concomitent, a patru sportivi, pe un traseu cu obstacole multiple și diverse. Traseul trebuie să aibă, în mod obligatoriu, și trei săritori mari.

Ziua de 7 martie este dedicată rundelor de calificare (seeding), care stabilesc tabloul finalelor:

  • Men’s SBX SB-LL1 Seed - Ora Italiei: 11:42 (Ora României: 12:42).

8 martie 2026 - Snowboard Cross (finale) Men’s SB-LL1

Finalele SBX au loc pe 8 martie. Este o probă în care gestionarea riscului, explozia la start și controlul în zonele tehnice fac diferența în fracțiuni de secundă.

Structura finalelor (dacă avansează succesiv):

  • 1/8 Finals - Ora Italiei: 11:00 (Ora României: 12:00)
  • Quarterfinals – Ora Italiei: 11:33 ((Ora României: 12:33)
  • Semifinal – Ora Italiei: 12:20 (Ora României: 13:20)
  • Small Final – Ora Italiei: 12:41 ((Ora României: 13:41)
  • Finala – Ora Italiei: 12:44 ((Ora României: 13:44)
  • 14 martie 2026 – Banked Slalom (finala) Men’s SB-LL1

A doua probă a lui Mihăiță este Banked Slalom (BSL), programată pe 14 martie. Spre deosebire de SBX, este o probă tehnică - o cursă individuală contra cronometru, pe un traseu tehnic cu viraje pe contrapante, unde precizia, controlul și viteza sunt esențiale.

  • Run 1 - Ora Italiei 10:44 (Ora României 11:44)
  • Run 2 (medal event) - Ora Italiei 12:34 (Ora României 13:34)

Pentru Mihăiță Papară, Milano-Cortina 2026 reprezintă a treia participare paralimpică consecutivă, după PyeongChang 2018 și Beijing 2022.

Andrei-Sorin Popa - Slalomul în ultima zi de competiție

Probele de para schi alpin sunt distribuite pe mai multe zile în calendar (Downhill, Super-G, Giant Slalom, Slalom și Alpine Combined). România este reprezentată în 15 martie 2026 - Slalom masculin (Standing)

Andrei-Sorin Popa va concura în Slalom (SL), probă tehnică programată în ultima zi competițională a Jocurilor. Slalomul presupune două manșe, cu porți dese și schimbări rapide de direcție, unde controlul și precizia sunt decisive.

  • Para Schi Alpin – LW9-2 (Standing). Locația: Tofane Alpine Skiing Centre - Cortina
  • Run 1 (Standing) – Ora Italiei: 09:00 (urmează după Sitting Run 1); Ora Italiei: 10:00
  • Run 2 (Standing – medal event) Ora Italiei: 12:00 (urmează după Sitting Run 2) Ora României: 13:00

(ora exactă poate varia ușor în funcție de ordinea claselor, dar Standing este programat înaintea Sitting)

  • Pentru Popa, participarea vine în urma alocării unui loc prin procedura Bipartite, confirmând progresul sportiv și potențialul demonstrat în sezonul competițional. (Sursa: Paralimpicromania)

Participarea celor doi sportivi a fost confirmată oficial la 16 februarie de Federația Internațională de Schi și Snowboard (FIS), prin aprobarea invitațiilor Bipartite, mecanismul prin care România a obținut accesul în competiție, în absența unor locuri cotă directe.

2026: O ediție aniversară și recorduri istorice

Milano-Cortina 2026 marchează:

  • 50 de ani de la prima ediție a Jocurilor Paralimpice de Iarnă, organizată în 1976, la Örnsköldsvik (Suedia);
  • 20 de ani de la Torino 2006, ultima ediție paralimpică găzduită de Italia.

De la cei 198 de sportivi din 16 țări prezenți la debutul din 1976, competiția a ajuns astăzi la un nivel record: până la 665 de sportivi din aproximativ 50 de Comitete Naționale Paralimpice, o creștere de 20% față de Beijing 2022.

Vor fi acordate 79 de seturi de medalii, în șase discipline:

  • Para schi alpin;
  • Para biatlon;
  • Para schi fond;
  • Para hochei pe gheață;
  • Para snowboard;
  • Wheelchair curling;

Ediția 2026 aduce și o noutate importantă: debutul paralimpic al probei de wheelchair curling mixed doubles.

Marile povești ale competiției

Milano-Cortina 2026 aduce în prim-plan câteva mize majore la nivel internațional:

  • China, liderul clasamentului la Beijing 2022 (61 de medalii), încearcă să confirme investițiile masive și să își mențină dominația;
  • Oksana Masters (SUA), una dintre cele mai titrate sportive paralimpice din istorie, vizează medalia cu numărul 20 din carieră;
  • Rivalitatea SUA – Canada în para hochei promite un nou duel pentru aur;
  • În para snowboard, SUA încearcă să revină în prim-plan, în timp ce Italia mizează pe avantajul terenului propriu.

Un moment important pentru sportul paralimpic românesc

Participarea la Milano-Cortina 2026 vine într-un context de consolidare a sporturilor paralimpice de iarnă în România. Prezența în două discipline - para snowboard și para schi alpin - confirmă menținerea României în circuitul paralimpic internațional și continuitatea unei generații care a construit performanța în condiții dificile, într-un context fără infrastructură dedicată sporturilor paralimpice de iarnă.

Milano-Cortina 2026 nu este doar o competiție. Este o nouă etapă pentru Mișcarea Paralimpică internațională și pentru România, care își reafirmă prezența pe scena sportului de iarnă la cel mai înalt nivel. (Sursa: Olympics)

Editor : Camelia Sinca

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
