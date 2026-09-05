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Video Jurnalistul britanic Charlie Ottley transformă o clădire veche de 120 de ani într-un pub englezesc

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Charlie Ottley
Foto: Facebook/Charlie Ottley
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Realizatorul britanic de televiziune Charlie Ottley va transforma o clădire istorică din județul Brașov într-un pub englezesc. Localul se va numi „The Kings Arms”, în onoarea Regelui Charles al III-lea, a anunțat jurnalistul pe pagina sa de Facebook.

Centrul de vizitare din Șirnea, construit în urmă cu aproximativ 120 de ani, va fi restaurat cu materiale tradiționale, iar noua construcție va păstra elementele originale ale clădirii. Potrivit lui Charlie Ottley, proiectul ar urma să fie finalizat în 2027.

„Avem veşti importante. Restaurăm, folosind materiale tradiţionale, centrul de vizitare original din Şirnea, din vremea când acesta era primul sat turistic din România. Când l-am cumpărat, clădirea era aproape de prăbuşirea totală. Acum este în siguranţă şi renaşte din ruine pentru a deveni primul pub englezesc şi prima pensiune dintr-un sat românesc”, a anunțat Charlie Ottley.

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Numele „The Kings Arms” este dedicat Regelui Charles al III-lea, în semn de apreciere pentru sprijinul acordat României și promovării satelor și tradițiilor românești.

Charlie Ottley s-a mutat definitiv în România și locuiește în satul Șirnea, unde a cumpărat și renovat o fermă tradițională. Realizatorul documentarelor „Wild Carpathia” și „Flavours of Romania” a devenit cetățean român la sfârșitul anului 2025, după un proces care a durat aproximativ cinci ani.

Jurnalistul britanic promovează de mai mulți ani turismul și tradițiile românești în străinătate și s-a implicat în proiecte dedicate conservării patrimoniului rural din zona Brașovului.

Editor : A.R.

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