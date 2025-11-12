La câte puncte de penalizare se suspendă permisul de conducere. Lista contravențiilor care te pot lăsa fără carnet

Permisul de conducere poate fi reținut în cazul săvârșirii unor abateri rutiere grave, precum depășirea limitei de viteză cu peste 50 km/h, ignorarea semnalului roșu al semaforului sau conducerea sub influența alcoolului ori a substanțelor interzise. De asemenea, măsura poate fi aplicată și atunci când un șofer acumulează 15 puncte de penalizare. Într-o asemenea situație, dacă totalul de puncte este atins într-un interval de șase luni, dreptul de a conduce se suspendă pentru 30 de zile.

Suspendarea dreptului de a conduce intră în vigoare din ziua următoare predării permisului, însă cel târziu în termen de 30 de zile de la aplicarea ultimelor puncte de penalizare.

În ce situații se poate suspenda permisul de conducere

Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie operează:

pentru o perioada de 30 de zile , dacă titularul permisului de conducere a săvârșit contravenții care cumulează 15 puncte de penalizare (Conform Art. 103 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 195/2002);

e, dacă titularul permisului de conducere cumuleaza din nou cel puţin 15 puncte de penalizare în urmatoarele 12 luni de la data expirarii ultimei suspendari a exercitarii dreptului de a conduce; pentru o perioadă de 180 de zile când fapta conducătorului de autovehicul a fost urmărită ca infracțiune contra siguranței circulației pe drumurile publice și procurorul sau instanța de judecată a dispus clasarea sau achitarea, renunțarea la urmărirea penală, renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei dacă nu a fost dispusă obligația prevăzută, cu modificările și completările ulterioare, după caz.

În cazul cumulului de 15 puncte de penalizare suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune de către şeful poliţiei rutiere din judeţul sau municipiul Bucureşti care îl are în evidenţă pe titularul permisului de conducere.

Serviciul poliției rutiere care are în evidență contravenientul îl înștiințează pe acesta în scris cu privire la cumulul celor 15 puncte de penalizare, precum și cu privire la perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, în termen de 15 zile de la data aplicării ultimelor puncte de penalizare. Contravenientul este obligat să se prezinte la unitatea de poliție pe raza căreia domiciliază sau își are reședința ori, după caz, locuiește, în situația persoanelor aflate la studii în România, în termen de 5 zile de la primirea înștiințării scrise, pentru a preda permisul de conducere.

Neprezentarea contravenientului în termenul prevăzut, în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.

Suspendarea exercitării dreptului de a conduce vehicule operează începând cu ziua imediat următoare predării permisului de conducere, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data aplicării ultimelor puncte de penalizare.

Reținerea permisului de conducere în cazul unui accident de circulație din care a rezultat rănirea unei persoane

În cazul accidentului de circulație din care a rezultat decesul sau rănirea unei persoane, produs ca urmare a încălcării de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a unei reguli de circulație pentru care prezenta ordonanță de urgență prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce, atunci când procurorul sau instanța de judecată a dispus clasarea, renunțarea la urmărirea penală, renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei ori încetarea procesului penal în condițiile legii, după caz, pentru următoarele perioade:

60 de zile dacă pentru încălcarea regulii de circulație este prevăzută suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 30 de zile;

90 de zile dacă pentru încălcarea regulii de circulație este prevăzută suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 60 de zile;

120 de zile dacă pentru încălcarea regulii de circulație este prevăzută suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 90 de zile;

150 de zile dacă pentru încălcarea regulii de circulație este prevăzută suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 120 de zile.

În ce situații se poate reduce perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce

La cererea titularului permisului de conducere, perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce aplicată pentru săvârșirea unor contravenții se reduce cu o treime, de către șeful poliției rutiere a județului sau a municipiului București pe raza căreia a fost săvârșită fapta ori de către șeful poliției rutiere din Inspectoratul General al Poliției Române, după caz, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

a fost declarat admis la testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație;

a obținut permisul de conducere cu cel puțin un an înainte de săvârșirea faptei;

prezintă dovada achitării amenzii aplicate pentru săvârșirea contravenției care a determinat suspendarea dreptului de a conduce.

Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se reia de drept începând cu ora 00.00 a zilei următoare celei în care a fost predat permisul de conducere.

Conducătorul de autovehicul nu beneficiază de reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, dacă:

a cumulat, din nou, cel puțin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce;

sancțiunea contravențională complementară s-a dispus pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute;

perioada de suspendare a fost majorată, conform legii;

perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce este aplicată prin însumarea mai multor perioade de suspendare prevăzute de lege dintre care cel puțin una prevăzută;

Pentru ce contravenții se mai poate reține permisul de conducere

Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii contravenționale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioada de 60 de zile săvârșirea de către conducătorul de autovehicul a următoarelor fapte:

nerespectarea regulilor privind trecerea la culoarea roșie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care a/au rezultat numai avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

nerespectarea interdicției temporare de circulație instituite pe un anumit segment de drum public;

nerespectarea regulilor de circulație la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea într-o astfel de coloana;

circulația pe sens opus, cu excepția cazurilor în care se efectuează regulamentar manevra de depășire;

neacordarea priorității de trecere pietonilor angajați în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate și semnalizate, aflați pe sensul de deplasare a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier ori tramvaiului;

neacordarea priorității de trecere vehiculelor care au acest drept;

nerespectarea regulilor privind depășirea;

adoptarea unui comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.

Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile săvârșirea de către conducătorul de autovehicul a următoarelor fapte:

conducerea sub influenta băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracțiune;

conducerea vehiculului cu deficiențe periculoase la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcție;

depășirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic.

deținerea, montarea sau folosirea în circulația pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonoră sau luminoasă pe vehiculele care nu au acest drept.

nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere sau depășirea, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat numai avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

circulația nejustificată a autovehiculelor pe banda de urgență a autostrăzilor.

Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile săvârșirea de către conducătorul de autovehicul a următoarelor fapte:

depășirea cu mai mult de 70 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic;

neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roșii și/sau sonore sunt în funcțiune;

efectuarea, de către conducătorul de autovehicul, pe autostradă sau pe drumul expres, a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, a circulației în sens contrar sensului de circulație, a circulației sau traversării de pe un sens de circulație pe celălalt prin zonele interzise, respectiv prin zona mediană sau racordurile dintre cele două părți carosabile.

Valoarea amenzilor rutiere în 2025

În funcție de clasa de sancțiuni, amenda rutieră în 2025 poate avea următoarea valoare:

clasa I (2 - 3 puncte-amendă) = 405 lei - 607,5 lei;

clasa a II-a (4 - 5 puncte-amendă) = 810 lei - 1012,5 lei;

clasa a III-a (6 - 8 puncte-amendă) = 1.215 lei - 1.620 lei;

clasa a IV-a (9 - 20 puncte-amendă) = 1.822,5 lei - 4.050 lei;

Doar pentru persoane juridice - clasa a V-a (21 - 100 puncte de amendă) = 4.252,5 lei - 20.250 lei.

Editor : C.S.