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La ce distanță de gard trebuie plantați copacii. Regula pe care proprietarii sunt obligați să o respecte

Marina Cimpoacă Data publicării:
Plantarea copacilor pe proprietate privată. Sursă Foto Getty Images
Plantarea copacilor pe proprietate privată. Sursă Foto Getty Images
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Din articol
La ce distanță de hotar pot fi plantați arborii Ce prevede legea privind tăierea copacilor din propria curte Ce amenzi riscă persoanele care taie ilegal arborii

Plantarea arborilor în apropierea hotarului poate genera conflicte atunci când ramurile ori rădăcinile pătrund pe terenul învecinat. Avocatul Bogdan Pițigoi a explicat pentru Digi24.ro ce drepturi are proprietarul afectat, în ce situații este necesară obținerea unei aprobări și ce sancțiuni riscă persoanele care nu respectă prevederile legale.

Distanța minimă diferă în funcție de înălțimea vegetației, iar regulamentele locale pot impune condiții suplimentare înaintea oricărei intervenții.

La ce distanță de hotar pot fi plantați arborii

„Plantarea copacilor în apropierea gardului poate ridica probleme atunci când nu sunt respectate anumite reguli privind distanța față de proprietatea vecină. Pentru a evita disputele între vecini, legislația stabilește limite clare în ceea ce privește amplasarea arborilor și a vegetației.

În principiu, arborii trebuie plantați la o distanță de cel puțin doi metri de linia de hotar, adică de limita dintre cele două proprietăți. Există însă o excepție în cazul vegetației care nu depășește doi metri înălțime, precum și al gardului viu, pentru care distanța minimă poate fi de 60 de centimetri.”, a explicat Bogdan Pițigoi

Ce se întâmplă dacă ramurile sau rădăcinile copacului ajung pe terenul vecinului

„O situație care poate genera dispute între vecini apare atunci când ramurile sau rădăcinile unui copac se extind dincolo de linia de hotar. Potrivit articolului 613 din Codul civil, proprietarul terenului afectat are dreptul să solicite îndepărtarea acestora. În cazul în care rădăcinile sau ramurile au pătruns pe terenul său, acesta le poate tăia, fără să fie necesar acordul proprietarului arborelui.

De asemenea, aceeași prevedere stabilește și că fructele căzute în mod natural pe suprafața vecină pot fi păstrate de proprietarul acesteia.”, a adăugat avocatul

Ce prevede legea privind tăierea copacilor din propria curte

„Tăierea unui copac aflat în propria curte nu este întotdeauna o decizie care poate fi luată fără aprobări. Regimul aplicabil diferă în funcție de specia arborelui, de statutul juridic al acestuia și, în anumite cazuri, de regulile stabilite la nivel local. Astfel, în timp ce unii arbori pot fi îndepărtați fără autorizație, pentru alții este necesară obținerea prealabilă a unui aviz sau a unei aprobări.

În cazul pomilor fructiferi obișnuiți, precum merii, prunii, perii și alte specii similare, tăierea nu necesită, de regulă, o aprobare. În general, această obligație nu se aplică nici în cazul gardului viu sau al unor plante precum tuia.”, a precizat sursa Digi24.ro

Regimul este diferit în cazul nucului și al castanului comestibil

„Regimul este diferit în cazul nucului și al castanului comestibil, specii care beneficiază de o protecție juridică specială. Intervențiile asupra acestor arbori sunt supuse unor reguli specifice, iar pentru tăiere trebuie obținute în prealabil aprobările prevăzute de lege.

În cazul altor specii, precum stejarul, bradul, fagul sau teiul, dimensiunea arborelui poate reprezenta un criteriu relevant. Regulamentele adoptate în anumite localități pot stabili limite privind diametrul trunchiului.

Depășirea pragului prevăzut la nivel local poate atrage obligația obținerii unei aprobări înainte de tăiere. În unele situații, limita poate fi stabilită la aproximativ 10-15 centimetri. Prin urmare, faptul că un copac se află într-o proprietate privată nu înseamnă automat că poate fi îndepărtat fără îndeplinirea unor formalități

Există însă localități în care regulamentele adoptate de consiliile locale stabilesc condiții suplimentare și impun obținerea unei aprobări înainte de îndepărtarea anumitor arbori.

Tăierea unui copac poate fi supusă unor cerințe suplimentare, în funcție de amplasarea terenului și de statutul juridic al proprietății. Dacă imobilul se află într-o zonă protejată sau într-o zonă construită protejată, intervențiile asupra vegetației pot fi permise numai în anumite condiții. Prevederi similare se pot aplica proprietăților clasate ca monumente istorice ori celor situate în perimetrul de protecție al unui astfel de obiectiv.”, a mai precizat avocatul Bogdan Pițigoi

Ce amenzi riscă persoanele care taie ilegal arborii

„În cazul tăierii unui arbore fără respectarea regimului legal aplicabil, amenda poate fi cuprinsă între aproximativ 3.000 și 5.000 de lei, inclusiv atunci când acesta se află pe un teren privat.

Sancțiunea poate fi stabilită în funcție de numărul copacilor tăiați. Astfel, dacă sunt vizate mai multe exemplare, suma se poate aplica separat pentru fiecare dintre acestea. Pe lângă amendă, autoritățile pot dispune măsuri complementare, precum obligația plantării altor arbori în locul celor eliminați.”, a conchis specialistul

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