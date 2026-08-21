La ce vârstă te poți pensiona, în funcție de data nașterii. Cum verifici luna și anul în care poți depune dosarul

Data la care o persoană poate solicita pensia pentru limită de vârstă nu este stabilită exclusiv în funcție de numărul anilor lucrați. Legislația impune îndeplinirea cumulativă a două condiții: atingerea vârstei standard și realizarea stagiului minim de cotizare contributiv. Pentru femei, momentul ieșirii din activitate diferă în funcție de luna și anul nașterii, potrivit calendarului de eșalonare prevăzut de Legea nr. 360/2023.

Anexa 5 a actului normativ indică momentul pensionării, vârsta standard și durata de cotizare aplicabile fiecărei generații.

Care este vârsta standard de pensionare în România

Legea nr. 360/2023 stabilește, ca regulă generală, vârsta standard de pensionare la 65 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Aplicarea acestui prag diferă însă în funcție de sex și de data nașterii.

În cazul bărbaților, ieșirea la pensie pentru limită de vârstă are loc, în condiții obișnuite, la împlinirea vârstei de 65 de ani. Pentru femei, atingerea aceleiași limite se realizează gradual, potrivit calendarului prevăzut în anexa nr. 5 a actului normativ. Din acest motiv, momentul retragerii din activitate se stabilește în funcție de luna și anul nașterii.

De exemplu, o femeie născută în ianuarie 1967 ajunge la vârsta standard în ianuarie 2030, la 63 de ani. Pentru o persoană născută în aceeași lună din 1968, calendarul indică iulie 2031 și un prag de 63 de ani și șase luni. Dacă data nașterii este ianuarie 1969, condiția este îndeplinită în ianuarie 2033, la 64 de ani. Aceste exemple arată de ce simpla scădere a vârstei din anul curent nu este suficientă pentru determinarea momentului exact. În perioada de eșalonare trebuie consultat rândul corespunzător din anexa legii.

Eșalonarea actuală se încheie în ianuarie 2035, când femeile născute în ianuarie 1970 ajung la limita generală de 65 de ani. De la acel moment, potrivit calendarului aflat în vigoare, femeile și bărbații se vor pensiona la aceeași vârstă, dacă legislația nu va fi modificată între timp. Momentul indicat în anexa nr. 5 reprezintă regula aplicabilă pensionării la termen. În anumite situații, pragul poate fi redus pentru activitatea desfășurată în condiții deosebite sau speciale, pentru femeile care au născut și au crescut copii, pentru persoanele cu handicap ori în alte cazuri prevăzute expres de lege.

Pentru femeile născute începând cu ianuarie 1970, calendarul actual stabilește vârsta standard de pensionare la 65 de ani. Anul ieșirii din activitate se determină, în principiu, prin adăugarea acestui prag la anul nașterii, iar luna corespunde celei în care s-a născut persoana. De exemplu, o femeie născută în august 1980 îndeplinește criteriul de vârstă în august 2045. Calculul este valabil dacă prevederile legale nu vor fi modificate până atunci.

Cum se consultă anexa nr. 5 la Legea pensiilor

Anexa nr. 5 este împărțită în două secțiuni, una pentru femei și alta pentru bărbați. Tabelul conține luna și anul nașterii, perioada în care persoana ajunge la vârsta standard, pragul exprimat în ani și luni, stagiul complet contributiv și cel minim necesar.

Pentru verificare trebuie identificat mai întâi rândul corespunzător sexului, lunii și anului nașterii. În coloana următoare este indicată luna în care poate fi deschis dreptul la pensie pentru limită de vârstă, dacă solicitantul îndeplinește și condiția privind stagiul minim.

Mențiunea „63/6”, de exemplu, înseamnă 63 de ani și șase luni, iar „35/0” indică un stagiu complet de 35 de ani. În același mod, „15/0” reprezintă stagiul minim de 15 ani. Tabelul trebuie citit integral, nu doar în funcție de coloana referitoare la vârstă. Luna pensionării standard este relevantă numai dacă persoana a acumulat perioada contributivă minimă cerută de lege.

Data nașterii nu este singurul criteriu verificat

Luna și anul nașterii indică momentul standard al pensionării, însă situația contributivă trebuie analizată separat. Nu orice perioadă înscrisă în istoricul profesional produce aceleași efecte. Stagiul de cotizare cuprinde intervalele contributive, perioadele asimilate și anumite intervale necontributive recunoscute de legislație. La verificarea stagiului minim și a celui complet sunt relevante regulile aplicabile fiecărei categorii.

Studiile universitare urmate la zi și finalizate cu diplomă, precum și serviciul militar, sunt perioade asimilate, dar nu înlocuiesc, ca regulă, anii contributivi necesari deschiderii dreptului. Un regim special este prevăzut pentru concediul de creștere a copilului acordat după 1 ianuarie 2006, care este luat în considerare, prin excepție, la stabilirea stagiului minim și complet contributiv. De aceea, numărul total al anilor care apar într-un document de vechime nu trebuie echivalat automat cu perioada contributivă utilizată de casa de pensii.

Stagiul minim necesar pentru pensia pentru limită de vârstă

Împlinirea vârstei prevăzute de legislație nu este suficientă pentru acordarea pensiei. Solicitantul trebuie să fi realizat și stagiul minim de cotizare contributiv. Conform articolului 47 din Legea nr. 360/2023, această durată este de 15 ani pentru ambele sexe. Intervalul reprezintă perioada minimă pentru care au fost datorate contribuții de asigurări sociale, la care se pot adăuga numai excepțiile recunoscute în mod expres de actul normativ.

Criteriul de vârstă și cel referitor la contribuții trebuie îndeplinite cumulativ. Astfel, o persoană care a ajuns la limita stabilită în anexa nr. 5, dar nu a acumulat cel puțin 15 ani contributivi, nu poate obține pensie pentru limită de vârstă numai în baza datei nașterii.

Nici situația inversă nu permite automat retragerea din activitate. Realizarea perioadei minime nu oferă dreptul de a solicita pensia înaintea momentului stabilit prin calendar, dacă solicitantul nu beneficiază de o reducere sau de o altă prevedere specială.

Ce înseamnă stagiul complet de cotizare

Stagiul complet de cotizare contributiv este de 35 de ani pentru femei și bărbați. Acesta are un rol diferit de perioada minimă necesară pentru obținerea pensiei la termen.

Cei 15 ani reprezintă condiția minimă care, împreună cu împlinirea vârstei standard, permite deschiderea dreptului. Durata completă de cotizare devine relevantă pentru pensionarea anticipată, pentru aplicarea anumitor reduceri ale pragului legal și pentru alte situații reglementate de lege.

În cazul femeilor, atingerea celor 35 de ani se realizează eșalonat. Prin urmare, două femei născute la un interval de numai câteva luni pot avea date diferite de pensionare și cerințe distincte în privința stagiului complet. (Valorile exacte trebuie identificate în rândul corespunzător din anexa nr. 5.)

Când poate fi depus dosarul de pensionare

Cererea pentru pensia pentru limită de vârstă poate fi depusă începând cu data la care sunt îndeplinite condițiile referitoare la vârstă și stagiu. Pentru ca drepturile să fie acordate de la momentul îndeplinirii acestora, solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile calendaristice.

Dacă dosarul este depus după expirarea termenului, pensia se acordă, potrivit regulii generale, de la data înregistrării cererii. Întârzierea poate determina astfel pierderea sumelor aferente intervalului dintre îndeplinirea condițiilor și momentul solicitării.

Documentația se înaintează casei teritoriale de pensii competente în funcție de domiciliul persoanei. Cererea poate fi depusă de titular, de reprezentantul legal sau de un mandatar desemnat prin procură specială, în condițiile legii.

Editor : C.S.