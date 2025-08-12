Live TV

La Timișoara, Poliția a instituit o „zonă specială de siguranță” la Gara de Nord, din cauza cerșetorilor și a persoanelor fără adăpost

Data actualizării: Data publicării:
TIMISOARA - ACTIUNE POLITIE TRANSPORTURI - 27 SEP 2024
Gara de Nord din Timișoara. Foto: Inquam Photos/Virgil Simonescu

Poliţia Timiş a dispus instituirea unei zone speciale de siguranţă publică în zona Gării de Nord din Timişoara, unde prezenţa unor persoane fără adăpost şi a fenomenului de cerşetorie poate genera disconfort public şi incidente izolate, măsurile rămânând în vigoare până la data de 13 septembrie, arată, marţi seara, o informare de presă a Poliţiei Timiş, preluată de Agerpres.

Această măsură presupune suplimentarea forţelor din ordine publică, investigaţii criminale şi rutieră, acţiuni comune cu structurile MAI (SAS Timiş, Serviciul Criminalistic, Jandarmeria Timiş, Gruparea Mobilă de Jandarmi, Poliţia Transporturi, Poliţia de Frontieră, Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Poliţia Locală Timişoara), patrule mixte, controale zilnice şi monitorizare permanentă a zonei.

Acţiunile desfăşurate nu sunt de moment, ci parte a unui plan coerent, pe termen lung, de menţinere a ordinii publice şi de combatere a fenomenelor antisociale, precizează Poliţia Timiş.

Măsurile vin în contextul în care locuitori din zona Gării de Nord Timişoara au protestat, sâmbătă, faţă de starea infracţională şi nesiguranţa cetăţenilor cauzate de oamenii străzii.

Pe de altă parte, Poliţia Timiş arată că infracţionalitatea din municipiul Timişoara a scăzut cu 389 de fapte (11%) în primul semestru al acestui an, faţă de perioada similară a anului trecut, iar infracţionalitatea stradală s-a redus cu 23,12%.

În primele şase luni ale anului în curs s-au înregistrat 8.569 de intervenţii la evenimente, dintre care 7.298 prin Serviciul de Urgenţă 112, s-au întocmit 1.351 de dosare penale, 2.699 de sancţiuni contravenţionale, au avut loc 34 de percheziţii domiciliare şi 54 de percheziţii informatice. Au fost aplanate 438 de stări conflictuale, inclusiv 200 intrafamiliale. Pe linia combaterii tâlhăriilor, s-a înregistrat o scădere de la 15 la 7 fapte, toate soluţionate cu identificarea autorilor, iar infracţiunile contra patrimoniului s-au reduc cu aproape 470 de fapte.

Reputaţia de oraş sigur a Timişoarei este confirmată nu doar de datele operative locale, ci şi de evaluări internaţionale independente, punctează Poliţia Timiş.

Editor : M.L.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
copii care alearga pe langa fantani
1
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire...
masini de scoala
2
Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc...
Vladimir Soloviov
3
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
masina in soare
4
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a...
Jandarmi bun
5
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe
Digi Sport
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
volodimir zelenski la birou
Zelenski știe deja cine a câștigat din viitoarea întâlnire Trump...
incendii romania
România, mistuită de incendii de vegetație. Imagini impresionante din...
Balastiera
Apele Române neagă întârzierile cu aplicația „Radarul Balastierelor”...
bogdan ivan
Bogdan Ivan apără numirea finului său în conducerea Hidroelectrica...
Ultimele știri
Val de căldură extremă în Franța, autoritățile sunt în alertă. Seceta severă crește riscul incendiilor de vegetație
Europa, criticată în raportul Departamentului de Stat al SUA. Pentru ce trag americanii semnalul de alarmă
Armand Duplantis a doborât recordul mondial la săritura cu prăjina pentru a 13-a oară. Cât a sărit „Mondo” la Budapesta
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
masini implicate intr-un accident
Accidentul de pe podul din Timișoara, produs intenționat, în urma unei răfuieli între clanuri. Unul dintre șoferi a fost reținut
masina implicata intr-un accident pe un pod din timisoara
O maşină a rupt balustrada şi a fost aproape de a cădea în râul Bega de pe un pod din Timișoara. Accidentul, posibil făcut intenționat
529868648_739878312254507_5839988055125612918_n
Fiul lui Mihai Leu, accident la o cursă de raliu din Timișoara. Poliția a deschis dosar penal
politisti inarmati la perchezitii
34 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Constanţa, Tulcea, Prahova şi Buzău într-un dosar de proxenetism
masina intra pe alee pietonala parc
Momentul în care un bărbat intră cu mașina pe aleile pietonale dintr-un parc, în urmărirea unor bicicliști
Partenerii noștri
Pe Roz
Romina Gingașu și-a sărbătorit ziua de naștere în patria luxului. Meniu de 5 stele, artificii, rochie de...
Cancan
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
Fanatik.ro
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de mână: ”Era romantic deși nu...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro TV, a...
Adevărul
Pensii de mizerie pentru badantele românce din Italia. Au ajuns bătaia de joc a sistemului de pensii. „O...
Playtech
Gabriela Firea, desfigurată de operațiile estetice! Cea mai recentă apariție a șocat, nimeni nu se aștepta la...
Digi FM
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kilograme în trei luni: „Am lăsat în urmă îmbuibarea de care eram...
Digi Sport
Alexandru Mitriță a intrat în istorie
Pro FM
Misha, imagine rară alături de fiica ei și a lui Connect-R. Fanii au reacționat imediat: „Încă un pic și te...
Film Now
Orlando Bloom, de nerecunoscut în „The Cut”. Dieta extremă ținută de actor: „Nu e ceva de încercat acasă”
Adevarul
Cum se vede de pe front summitul Trump-Putin din Alaska: „Nu ne facem iluzii că Rusia se va opri”
Newsweek
Care pensionari iau bani în plus la pensie în septembrie? 2.000.000 carduri de alimente, încărcate
Digi FM
Adda, gest lăudabil și schimbare de look în același timp. Și-a tăiat părul și l-a donat femeilor bolnave de...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Ea este cea mai bătrână alpaca din lume. Secretele longevității sale, dezvăluire de proprietarii ei
Film Now
Fostul soț al lui Halle Berry, criticat după ce a spus că actrița nu era femeie de casă: Voia menajeră, voia...
UTV
Jeremy Allen White își etalează fizicul lucrat pe plajă. Actorul se pregătește pentru rolul lui Bruce...