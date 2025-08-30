Live TV

Crimă lângă Cluj: un bărbat este căutat de polițiști după ce i-a tăiat gâtul soției. Unde a fost găsită mașina suspectului

Un bărbat bănuit că şi-a ucis soția cu mai multe lovituri de cuțit în zona gâtului şi apoi a fugit de la fața locului este căutat de anchetatori. Maşina suspectului a fost găsită în zona Lacului Tarniţa.

Potrivit dejeanul.ro preluat de News.ro, un bărbat din judeţul Cluj şi-ar fi ucis soţia, în noaptea de vineri spre sâmbătă, cu mai multe lovituri de cuţit aplicate în zona gâtului, apoi a fugit în zona Lacului Tarniţa.

Maşina bărbatului a fost găsită abandonată pe un drum din apropierea lacului de acumulare.

Bărbatul este căutat în întreaga zonă de mai multe echipaje. Poliţia Cluj nu a transmis, până în prezent, date despre incident. 

Acesta este al 34-lea caz de femicid în România, de la începutul anului.

