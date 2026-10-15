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„Le lăsăm sau le strângem?” Primăria Capitalei vrea să afle de la bucureșteni ce face cu frunzele căzute din copaci

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Foto: Facebook/ Primăria Municipiului București
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Primăria Capitalei a lansat un sondaj pe tema modului de întreţinere a spaţiilor verzi şi îi invită pe bucureşteni să spună dacă frunzele căzute ar trebui sau nu strânse toamna.

„E una dintre dezbaterile care revin în fiecare toamnă. Frunzele căzute au un rol important în natură, dar în parcurile Bucureştiului, folosite zilnic de mii de oameni, există şi situaţii în care trebuie strânse", se arată într-o postare publicată joi pe pagina de Facebook a PMB.

O frunză căzută nu reprezintă în mod automat un deşeu, dar nici nu este benefică în orice situaţie. Contează unde cade, în ce stare este şi ce efecte are păstrarea ei, precizează primăria, citată de Agerpres.

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„Frunzele protejează solul şi rădăcinile plantelor de variaţiile de temperatură, contribuie la păstrarea umidităţii şi limitează dezvoltarea unor buruieni. Oferă adăpost insectelor benefice, râmelor şi altor organisme. Pe măsură ce se descompun, eliberează substanţe nutritive şi contribuie la formarea humusului", se explică în postare.

Administraţia locală menţionează însă că frunzele trebuie strânse din anumite zone, pentru întreţinerea spaţiilor verzi şi siguranţa celor care le folosesc. Astfel, pe alei şi la locurile de joacă, frunzele umede devin alunecoase şi cresc riscul de accidente.

„Pe gazon, un strat gros de frunze, lăsat prea mult timp, împiedică lumina să ajungă la iarbă şi o poate deteriora. În rigole, frunzele blochează scurgerea apei atunci când se acumulează în cantităţi mari. În lacuri, descompunerea unor cantităţi mari de frunze eliberează substanţe nutritive care favorizează dezvoltarea excesivă a algelor şi pot afecta calitatea apei. În apropierea arterelor intens circulate, frunzele acumulează praf şi poluanţi din trafic. În zonele cu vegetaţie afectată de boli, frunzele căzute pot păstra peste iarnă agenţi patogeni care favorizează apariţia unor noi infecţii în primăvară", transmite PMB.

Potrivit primăriei, frunzele strânse sunt transportate la o staţie de compost autorizată. În felul acesta, nu ajung la groapa de gunoi, ci sunt valorificate.

„În parcurile pe care le administrăm, colectarea frunzelor face parte din lucrările obişnuite de întreţinere. Echipele ADP Bucureşti intervin în zonele unde acumularea lor poate crea probleme", afirmă sursa citată.

Editor : M.B.

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