Lecție de altruism: Povestea românilor care au grijă de copiii orfani din Tanzania. „În fiecare casă, am angajat un cuplu de părinți"

În Tanzania, două milioane de copii sunt orfani. Fotografie cu caracter ilustrativ. Credit foto: Guliver/Getty Images

O lecție de altruism, care nu ține cont de granițe, vine din Oradea. Timp de 25 de ani, un cuplu a salvat sute de copii orfani de la perspectiva sumbră a unei vieți fără părinți. Au început în România, iar acum dezvoltă acest concept într-una dintre cele mai sărace țări din Africa, Tanzania. „În fiecare casă, am angajat un cuplu de părinți”, spune Mircea Toca.

„Când am ajuns în Tanzania, am descoperit că sunt foarte mulți copii orfani, care sunt pe străzi, nu merg la școală. Au rămas fără părinți, alții pur și simplu abandonați. Am dezvoltat această viziune - case de tip familial - unde să preluăm acești copii”, povestește Mircea Toca.

Românul se ocupă, de 25 de ani, împreună cu soția, de copiii orfani. A început lângă Oradea, unde a întemeiat un cămin familial pentru 16 copii abandonați pe stradă sau în spitale, care acum sunt majoritatea absolvenți de facultate. Aceeași rețetă o aplică, de 10 ani deja, la peste 8.500 de km distanță de România, în Tanzania.

„E foarte multă sărăcie, foamete... Copiii orfani nu au nicio șansă. De obicei, mor din cauza malnutriției. Dacă nu ai tată și mamă care se îngrijesc de hrana zilnică, de nevoile zilnice...”, spune Mircea Toca.

Înființarea primelor case de tip familial în Tanzania a beneficiat de întregul sprijin al autorităților africane.

„Am convenit să dezvoltăm în Tabora și am început cu primul sat. Am cumpărat o proprietate de 8 hectare, pe care am construit primele 10 case individuale. În fiecare casă, am angajat un cuplu de părinți, tată și mamă. Asta e ideea noastră: copiii să crească cu părinți”, completează bărbatul.

Toți banii vin din sponsorizări și, mai ales, de la mii de români. Din fondurile strânse, asociația a construit o fermă de vaci de lapte și chiar și o școală.

„Am construit școala organizației și aici ne merg copiii. Avem undeva la 200 de copii, plus 400 de copii din comunitate”, spun cei doi tineri orădeni.

Ecoul muncii depuse de cuplul de orădeni a ajuns în toată lumea. Adrian Mohuț, directorul unei școli dintr-o comună de lângă Oradea, s-a implicat și el în campaniile de strângere de fonduri.

„E o lume care, pur și simplu, te face să vezi că există greutăți mult mai mari decât cele pe care noi le numim greutăți. Vezi copii pe stradă care nu au ce să mănânce, vezi familii care se bucură că plouă și că au apă de consum”, e de părere Adrian Mohuț, director de școală în Oșorhei.

În Tanzania, 80% din populație trăiește din agricultură, iar locurile de muncă sunt rare și prost plătite. Mâncarea copiilor este, de multe ori, un bol de mămăligă cu legume pe zi. Două milioane de copii sunt orfani, iar statul nu alocă niciun dolar pentru protecția lor.

reporter/operator: Bogdan Băcilă

Editor : Izabela Zaharia

