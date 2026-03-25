Lege promulgată: agresorii sexuali condamnați nu mai pot lucra cu persoane vulnerabile. Interdicții extinse în școli și spitale

O lege inițiată de USR care interzice agresorilor sexuali condamnați și înscriși în Registrul agresorilor sexuali să lucreze sau să facă voluntariat în instituții care implică contact cu persoane vulnerabile a fost promulgată de președintele Nicușor Dan.

Legea inițiată de senatorul USR Ștefan Pălărie interzice explicit agresorilor sexuali condamnați, înscriși în Registrul Agresorilor Sexuali, să lucreze sau să facă voluntariat în: școli, spitale, centre de îngrijire, centre sportive, sau în orice instituție care presupune contact direct cu copii, vârstnici sau persoane vulnerabile, Indiferent dacă sunt instituții publice sau private.

Citește și: Schimbări majore în legea împotriva violenței domestice: instanța poate dispune internarea agresorilor și monitorizarea lunară

„Unele bătălii duse în Parlament ajung să dureze nedorit de mult. Ani de zile. Dar asta nu le face mai puțin importante. Legea promulgată astăzi de Cotroceni, după 2 ani de negocieri și dezbateri aduce un mare ajutor persoanelor vulnerabile. Prea mult timp, potențiale victime ale prădătorilor sexuali au fost lăsate în voia sorții: copii, femei, persoane cu dizabilități, vârstnici, cât și alte persoane vulnerabile. Prin această lege vom oferi mai multă siguranță în școli, spitale, azile și alte instituții care lucrează cu persoanele vulnerabile. Putem interzice agresorilor să mai lucreze cu acestea, poliția poate ști unde sunt si ce fac”, a declarat Ștefan Pălărie, potrivit comunicatului de presă al USR.

Noua lege, care prevede explicit că persoanele condamnate pentru infracțiuni sexuale trecute în Registru, nu mai pot lucra în astfel de locuri, oferind o protecție mai bună persoanelor vulnerabile.

Citește și: Legea privind informarea asupra traficului de persoane, promulgată. Mesaje obligatorii în hoteluri, aeroporturi și agenții

În plus, noul act normativ prevede că în registru vor fi înscrise și informații privind locul de muncă al agresorului, o informație care până acum lipsea, iar persoanele înscrise în Registru vor fi obligate să anunțe Poliția dacă încheie un contract de muncă sau de voluntariat.

Registrul agresorilor sexuali a fost creat în 2019, și cu implicarea directă a parlamentarilor USR. În prezent, conține informații despre 65.000 de persoane.

Citește și: „Legea femicidului” a fost adoptată de Parlament: pedepse cu ani multi de închisoare sau chiar detenție pe viață

Editor : Ana Petrescu