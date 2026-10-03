Legea femicidului rămâne, la mai bine de cinci luni de la intrarea în vigoare, fără metodologia necesară pentru aplicarea unora dintre prevederile sale. Guvernul nu a adoptat încă instrumentele prin care procurorii și judecătorii ar urma să poată evalua și gestiona riscul ca o femeie să fie ucisă, în contextul în care, de la începutul anului și până în prezent, au avut loc 30 de femicide.

Legea care califică femicidul drept omor calificat și înăsprește pedepsele pentru violența de gen a intrat în vigoare în luna aprilie. Punerea în aplicare a unora dintre prevederile sale depinde însă de o hotărâre de Guvern, care poate fi adoptată inclusiv de un Executiv interimar.

Concret, este nevoie de o metodologie prin care procurorii și judecătorii să poată evalua cât de mare este riscul ca o femeie să fie ucisă. Instrumentul ar trebui să ajute autoritățile să identifice situațiile cu risc ridicat și să stabilească măsurile necesare pentru prevenirea unor astfel de cazuri.

Metodologia ar trebui să fie adoptată până la finalul lunii, însă procesul întârzie. Asta se întâmplă în condițiile în care, de la începutul lui 2026 și până în prezent, au avut loc nu mai puțin de 30 de femicide.

Digi24 a făcut solicitări la Guvern și la toate ministerele cu atribuții în acest domeniu pentru a afla unde a apărut blocajul. Până acum, răspunsul a venit din partea Ministerului Justiției. Instituția a transmis că nu este responsabil de elaborarea metodologiei și a indicat că atribuțiile revin Ministerului Educației și Ministerului Muncii.

Legea prevede, de asemenea, măsuri pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, precum și colectarea și analizarea datelor referitoare la cazurile de femicid.

Editor : A.R.