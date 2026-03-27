Live TV

Legea femicidului poate face diferența dintre moarte și viață. Victimă: „A zis că după ce se trezește mă omoară"

Ema Stoica Data actualizării: Data publicării:
violenta domestica
Foto. Profimedia

Decizie istorică în lupta împotriva violenței asupra femeilor: termenul de femicid nu mai rămâne un cuvânt abstract, ci devine lege o dată cu votul de miercuri din Parlamentul României. Sancțiunile se înăspresc, iar statul va fi obligat să acționeze, chiar și când victima nu va avea curajul să ceară ajutor. Pentru a înțelege gravitatea fenomenului, Digi24 a stat de vorbă cu specialiști din domeniu, dar și cu Corina* una dintre miile de victime ale violenței domestice de la noi din țară.

„Era foarte gelos, voia să dețină controlul. M-a bătut cam 5 ore, de la ora 5:00 la 10:00. S-a pus la somn spunându-mi că atunci când se va trezi mă va omorî“ -  Corina, victimă.

Pe Corina am întâlnit-o într-un centru pentru victimele violenței domestice, din subordinea Primăriei Capitalei. Am decis să nu îi folosim numele real, pentru a-i proteja identitatea. După o căsnicie de 28 de ani, cu abuz fizic și psihologic, Corina a decis să își refacă viața.

„La început a fost un tip ok, cu toate că avea probleme cu alcoolul. Când am văzut la un moment dat că treburile încep să degenereze, am avut o discuție amicală cu el, i-am zis că cel mai bine ar fi să ne vedem fiecare de drumul nostru.

A doua zi de dimineață a băut foarte mult și apoi a început să mă bată. Spunea că vrea să mă vadă într-un scaun cu rotile ca să mă țină lângă el. Am fost bătută chiar și cu un ciocan de șnițele.

Cel mai greu moment atunci a fost când eram cu el în apartament și mi-a fost teamă că mă va omorî și că nu o să îmi mai văd copiii”, ne-a mai spus Corina.

În cazul ei, fiica a fost cea care a reușit să o scoată din mâinile agresorului, iar acum acesta este la închisoare. Pentru multe alte femei, autoritățile au intervenit prea târziu.

Abia de anul trecut am început să numărăm cazurile de femicid, adică de ucidere a femeilor din motive de ură de gen. Parlamentul a votat zilele acestea o lege pentru a preveni astfel de cazuri. De acum poliția va fi obligată să acționeze, în cazul violenței domestice, chiar dacă victima nu depune plângere.

Victoria Stoiciu, parlamentar coinițiator al proiectului de lege:

„Sancționăm mai aspru omorârea unei femei din motive de ură de gen, din dorință de control al partenerului.

Am scos această posibilitate (n.red această obligație) ca victima să depună plângere, ea poate să facă în continuare o sesizare și e perfect valabilă, dar poliția și cei chemați să aplice legea nu vor mai putea să se prevaleze de această portiță, pentru că legea nouă spune că acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu.

Nu e o lege făcută doar pentru femei. Victimele violenței domestice și ale crimelor comise din gelozie, dominație, control pot fi comise și de femei împotriva unor bărbați”.

Această lege nu rezolvă însă violența din societatea românească. Statul va trebui să umble la educarea populației, dar și a instituțiilor care lucrează cu astfel de victime.

Andreea Bragă, Centru FILIA:

„O mare problemă din această perspectivă este exact partea de implementare a legislației. Avem o lege bună, avem și alte prevederi legislative bune în vigoare, însă nu întotdeauna sunt implementate în spiritul în care a fost gândită.

Deși stereotipurile din societate ar putea să ne îndrume către ideea că acest tip de violență extremă se întâmplă în medii vulnerabile sau sărace, am văzut că pot avea loc și în orașe și în medii cu posibilități financiare, și în cartiere de lux.”

Conștientizarea violenței ar putea deveni materie la școală. Anchetatorii care lucrează cu astfel de cazuri spun că, de cele mai multe ori, un femicid are în spate alte momente tensionate trecute cu vederea.

Gabriela Groza, psiholog criminalist:

„Ce se întâmplă frecvent în domeniul violenței domestice este această escaladare a violenței. Crima de multe ori apare ca o reacție în plus față de cea pe care am avut-o data trecută.”

Legea urmează să fie promulgată de președintele României și va intra apoi în vigoare.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Iranian rial money bills pile on table. Iran banknotes of IRR currency close up. Concept of business, economy and banking in Iran
1
Iranul, care se confruntă cu o inflație-record, a lansat bancnota de 10 milioane de...
Petrolier
2
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul...
robinet de apa
3
Alimentarea cu apă va fi sistată, timp de două zile, în opt localităţi din judeţul...
Executive Vice-President of the European Commission for People and Skills and Preparation and Commissioner for Education and Quality Employment and So
4
România redistribuie peste 2,8 miliarde de euro din fonduri UE: Unde merg banii și ce...
mirabela gradinaru
5
Mirabela Grădinaru, după summitul din SUA: Primele-doamne sunt reale, autentice. Am găsit...
FRF a emis un comunicat oficial, după acuzațiile grave făcute în Turcia la adresa lui Florin Tănase
Digi Sport
FRF a emis un comunicat oficial, după acuzațiile grave făcute în Turcia la adresa lui Florin Tănase
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
FED DECLARATIE NICUSOR DAN AMERICANI 110326_23347
Când va promulga președintele Legea femicidului. Nicușor Dan: „Ne vom uita cu atenţie”
diana buzoianu
Diana Buzoianu a depus un proiect în Parlament: hărțuirea sexuală, pedepsită chiar și fără relație de muncă între victimă și agresor
raisa enachi
Singurul deputat care a votat împotriva Legii femicidului este o femeie. Cum își argumentează decizia
protest siguranta femeilor femicid
„Legea femicidului” a fost adoptată de Parlament: pedepse cu ani multi de închisoare sau chiar detenție pe viață
botgros
Dirijorul Nicolae Botgros și-a dat demisia din funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova
Recomandările redacţiei
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
Ruptură majoră între Trump și Congres. Senatorii pregătesc sancțiuni...
robert fico ilie bolojan
Robert Fico, vizită în România. Ilie Bolojan: Ne dorim ca regiunea...
CHIANG MAI, THAILAND, MAR 18 , 2026 : Woman hand holding iPhone 17 with social networking service Telegram on the screen.
Aproape 2.000 de femei, șantajate cu imagini intime pe Telegram de...
Israel Welcome US President Donald Trump
America și Israel, cot la cot în războiul din Iran: cât de aliniați...
Ultimele știri
Reacția FRF după acuzațiile grave făcute în Turcia la adresa lui Florin Tănase
Hegseth, la slujba de la Pentagon: „Fie ca fiecare glonț să-și găsească ținta împotriva dușmanilor măreței noastre națiuni”
„Casa Rusă” din Cehia a fost atacată cu cocktailuri Molotov. Reacția MAE de la Moscova
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
Vortex polar. Începând de mâine, ninge 8 zile la rând în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care...
Fanatik.ro
“Nebuni de oameni!” Florin Tănase, mesaj în direct pentru MM Stoica despre așa-zisul scandal din vestiarul...
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
MM Stoica dă de pământ cu Andrei Rațiu: “Are numai zidanisme-n el!” Managerul FCSB, furios pe apatia...
Adevărul
Halda de zgură de la Hunedoara, muntele de fier ascuns lângă marele combinat siderurgic
Playtech
Ce rol are cifra 6 de pe tastatura bancomatului. Salvează timp dacă o apeşi când scoţi bani
Digi FM
Țara europeană unde criza a lovit puternic, dar salariul minim crește a șasea oară din 2022 încoace
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Italienii au aflat totul despre relația Sorana Cîrstea - Jannik Sinner
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, după ce mesajul piesei ei de la Eurovision 2026 a fost considerat "periculos": "Lumea...
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Domeniile care caută cu disperare specialiști. Ce salarii le oferă
Newsweek
Pensionarii pe minus. Au câștigat 360 lei la pensie la marea recalculare. Anularea indexării le-a luat 580 lei
Digi FM
Lady Gaga împlinește 40 de ani. Top 10 apariții extravagante pe care nimeni nu le poate uita 
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Descoperire misterioasă după 350 de ani. Scheletul lui D’Artagnan ar fi fost găsit sub altarul unei biserici...
Digi Animal World
Pescar atacat de un rechin alb uriaș: „Piciorul meu era în gura lui”. Cum a reușit să scape
Film Now
Charlie Sheen, imagine rară alături de fosta soție și fiica lor, Lola. Fanii au reacționat imediat: „Ești un...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”