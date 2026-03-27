Decizie istorică în lupta împotriva violenței asupra femeilor: termenul de femicid nu mai rămâne un cuvânt abstract, ci devine lege o dată cu votul de miercuri din Parlamentul României. Sancțiunile se înăspresc, iar statul va fi obligat să acționeze, chiar și când victima nu va avea curajul să ceară ajutor. Pentru a înțelege gravitatea fenomenului, Digi24 a stat de vorbă cu specialiști din domeniu, dar și cu Corina* una dintre miile de victime ale violenței domestice de la noi din țară.

„Era foarte gelos, voia să dețină controlul. M-a bătut cam 5 ore, de la ora 5:00 la 10:00. S-a pus la somn spunându-mi că atunci când se va trezi mă va omorî“ - Corina, victimă.

Pe Corina am întâlnit-o într-un centru pentru victimele violenței domestice, din subordinea Primăriei Capitalei. Am decis să nu îi folosim numele real, pentru a-i proteja identitatea. După o căsnicie de 28 de ani, cu abuz fizic și psihologic, Corina a decis să își refacă viața.

„La început a fost un tip ok, cu toate că avea probleme cu alcoolul. Când am văzut la un moment dat că treburile încep să degenereze, am avut o discuție amicală cu el, i-am zis că cel mai bine ar fi să ne vedem fiecare de drumul nostru.

A doua zi de dimineață a băut foarte mult și apoi a început să mă bată. Spunea că vrea să mă vadă într-un scaun cu rotile ca să mă țină lângă el. Am fost bătută chiar și cu un ciocan de șnițele.

Cel mai greu moment atunci a fost când eram cu el în apartament și mi-a fost teamă că mă va omorî și că nu o să îmi mai văd copiii”, ne-a mai spus Corina.

În cazul ei, fiica a fost cea care a reușit să o scoată din mâinile agresorului, iar acum acesta este la închisoare. Pentru multe alte femei, autoritățile au intervenit prea târziu.

Abia de anul trecut am început să numărăm cazurile de femicid, adică de ucidere a femeilor din motive de ură de gen. Parlamentul a votat zilele acestea o lege pentru a preveni astfel de cazuri. De acum poliția va fi obligată să acționeze, în cazul violenței domestice, chiar dacă victima nu depune plângere.

Victoria Stoiciu, parlamentar coinițiator al proiectului de lege:

„Sancționăm mai aspru omorârea unei femei din motive de ură de gen, din dorință de control al partenerului.

Am scos această posibilitate (n.red această obligație) ca victima să depună plângere, ea poate să facă în continuare o sesizare și e perfect valabilă, dar poliția și cei chemați să aplice legea nu vor mai putea să se prevaleze de această portiță, pentru că legea nouă spune că acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu.

Nu e o lege făcută doar pentru femei. Victimele violenței domestice și ale crimelor comise din gelozie, dominație, control pot fi comise și de femei împotriva unor bărbați”.

Această lege nu rezolvă însă violența din societatea românească. Statul va trebui să umble la educarea populației, dar și a instituțiilor care lucrează cu astfel de victime.

Andreea Bragă, Centru FILIA:

„O mare problemă din această perspectivă este exact partea de implementare a legislației. Avem o lege bună, avem și alte prevederi legislative bune în vigoare, însă nu întotdeauna sunt implementate în spiritul în care a fost gândită.

Deși stereotipurile din societate ar putea să ne îndrume către ideea că acest tip de violență extremă se întâmplă în medii vulnerabile sau sărace, am văzut că pot avea loc și în orașe și în medii cu posibilități financiare, și în cartiere de lux.”

Conștientizarea violenței ar putea deveni materie la școală. Anchetatorii care lucrează cu astfel de cazuri spun că, de cele mai multe ori, un femicid are în spate alte momente tensionate trecute cu vederea.

Gabriela Groza, psiholog criminalist:

„Ce se întâmplă frecvent în domeniul violenței domestice este această escaladare a violenței. Crima de multe ori apare ca o reacție în plus față de cea pe care am avut-o data trecută.”

Legea urmează să fie promulgată de președintele României și va intra apoi în vigoare.

