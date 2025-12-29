Dominic Fritz a acuzat „jocuri tactice” la CCR și a cerut reforma Curții Constituționale: „Există procedura încetării mandatului”

Președintele USR, Dominic Fritz, a afirmat luni, 29 decembrie, că reforma Curții Constituționale a României este „o urgență reală”, acuzând existența unor „joculețe tactice” menite să protejeze rețele de interese și privilegii din interiorul sistemului de justiție. Declarațiile au fost făcute într-o postare pe Facebook, în contextul amânărilor repetate privind sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) referitoare la legea pensiilor magistraților.

Liderul Uniunii Salvați România a susținut că este „mai evident ca niciodată” că judecătorii de la Curtea Constituțională a României trebuie „deconectați de la interesele de grup și comenzile de partid”, subliniind că, pentru cei care refuză să-și îndeplinească atribuțiile, există inclusiv procedura încetării mandatului.

„Reforma propusă este de bun-simț. Nu mai poate fi oprită. Și e doar începutul. Cei care împiedică, pe orice cale, luarea unei decizii fac un joc periculos”, a scris Dominic Fritz.

Potrivit acestuia, presiunea publică va continua să crească, întrucât reforma pensiilor speciale reprezintă „o rară temă unificatoare într-o societate altfel dezbinată”, dorită „aproape în unanimitate de români, indiferent de culoarea politică”.

În același mesaj, Fritz a reiterat că „miza pare să fie protejarea unor rețele de interese în interiorul justiției și a privilegiilor lor” și a avertizat că blocajele instituționale nu pot fi menținute la nesfârșit.

Declarațiile vin după ce președintele Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a anunțat că nici luni, 29 decembrie, nu a putut fi întrunit cvorumul necesar pentru dezbaterea sesizării Înalta Curte de Casație și Justiție privind legea care modifică condițiile de pensionare ale magistraților.

Următorul termen a fost stabilit pentru vineri, 16 ianuarie, ora 10.00, aceasta fiind a treia amânare a discuțiilor pe această temă.

Legea pensiilor magistraților se află astfel în continuare în blocaj, în timp ce tensiunile politice și presiunea publică legate de reforma pensiilor speciale se amplifică.

