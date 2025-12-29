Live TV

Dominic Fritz a acuzat „jocuri tactice” la CCR și a cerut reforma Curții Constituționale: „Există procedura încetării mandatului”

Data actualizării: Data publicării:
ID320262_INQUAM_Photos_Cornel_Putan
Dominic Fritz, liderul USR. Sursa foto: Inquam Photos / Cornel Putan

Președintele USR, Dominic Fritz, a afirmat luni, 29 decembrie, că reforma Curții Constituționale a României este „o urgență reală”, acuzând existența unor „joculețe tactice” menite să protejeze rețele de interese și privilegii din interiorul sistemului de justiție. Declarațiile au fost făcute într-o postare pe Facebook, în contextul amânărilor repetate privind sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) referitoare la legea pensiilor magistraților.

Liderul Uniunii Salvați România a susținut că este „mai evident ca niciodată” că judecătorii de la Curtea Constituțională a României trebuie „deconectați de la interesele de grup și comenzile de partid”, subliniind că, pentru cei care refuză să-și îndeplinească atribuțiile, există inclusiv procedura încetării mandatului.

„Reforma propusă este de bun-simț. Nu mai poate fi oprită. Și e doar începutul. Cei care împiedică, pe orice cale, luarea unei decizii fac un joc periculos”, a scris Dominic Fritz.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit acestuia, presiunea publică va continua să crească, întrucât reforma pensiilor speciale reprezintă „o rară temă unificatoare într-o societate altfel dezbinată”, dorită „aproape în unanimitate de români, indiferent de culoarea politică”.

În același mesaj, Fritz a reiterat că „miza pare să fie protejarea unor rețele de interese în interiorul justiției și a privilegiilor lor” și a avertizat că blocajele instituționale nu pot fi menținute la nesfârșit.

Declarațiile vin după ce președintele Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a anunțat că nici luni, 29 decembrie, nu a putut fi întrunit cvorumul necesar pentru dezbaterea sesizării Înalta Curte de Casație și Justiție privind legea care modifică condițiile de pensionare ale magistraților.

Următorul termen a fost stabilit pentru vineri, 16 ianuarie, ora 10.00, aceasta fiind a treia amânare a discuțiilor pe această temă.

Legea pensiilor magistraților se află astfel în continuare în blocaj, în timp ce tensiunile politice și presiunea publică legate de reforma pensiilor speciale se amplifică.

CITEȘTE ȘI: NEWS ALERT Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat la ședința de azi

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russia Ukraine War
1
„Să vă amintiți cuvintele generalisimului”. De ce a ajuns șeful unei fabrici ruse de...
mirabela gradinaru
2
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating...
profimedia-putin semneaza independenta in donbas
3
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către...
Donald Trump și Steve Witkoff
4
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează...
augustin zegrean
5
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu...
Un preot a ”explodat” și a dezvăluit ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Îmi venea să mă dezbrac și să plec. Nu mai puteam suporta”
Digi Sport
Un preot a ”explodat” și a dezvăluit ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Îmi venea să mă dezbrac și să plec. Nu mai puteam suporta”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
SEP_CCR_ILUSTRATIE_16_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat la ședința de azi
miruta 2
„O bătaie de joc. Râd și copiii de grădiniță”. Radu Miruță, despre noua amânare de la CCR și judecătorii numiți de PSD
Foto: Mircea Abrudean, președintele Senatului
Șeful Senatului: Amânările repetate ale CCR nu pot deveni o strategie de blocaj. Ilie Bolojan și PNL nu vor ceda în fața presiunilor
george simion sustine un discurs
Reacția lui Simion după decizia CCR privind pensiile magistraților
Radu Marinescu
Ministrul Justiției spune că nu a primit o solicitare de la CCR pentru un studiu de impact privind pensiile magistraților
Recomandările redacţiei
Simina Tănăsescu.
Ce spune președinta CCR despre întreruperea ședinței privind pensiile...
zelenski
Zelenski anunță că SUA au propus Ucrainei garanţii de securitate pe o...
bani, grafice, deficti bugetar
Deficitul bugetar al României a scăzut la 6,4% din PIB în primele 11...
purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov
Ce spune Kremlinul despre o posibilă discuție la telefon între Putin...
Ultimele știri
Aterizări pe vreme extremă. Probleme pe aeroportul din Cluj-Napoca din cauza vântului puternic. Ce se întâmplă cu zborurile
Putin s-a îmbrăcat în Moș Crăciun și a oferit cadouri lui Zelenski, Trump, Orban sau Modi. Imagini AI virale postate de diplomația rusă
Accident grav în Pasajul Unirii din Capitală. Un șofer s-a izbit cu mașina de peretele despărțitor și s-a răsturnat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anul 2026 în numerologie. Este anul marilor începuturi și al schimbărilor care îți pot rescrie viața complet
Cancan
Vlăduța Lupău, vizată într-un dosar penal internațional. Autoritățile din două țări, în alertă
Fanatik.ro
Motivul pentru care secretarul de stat numit de Ilie Bolojan a dat în judecată un minister. Ce se întâmplă în...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Motivul pentru care secretarul de stat numit de Ilie Bolojan a dat în judecată un minister. Ce se întâmplă în...
Adevărul
Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11 țări. „Acum îmi dau seama cât de...
Playtech
Dreptul la linişte în bloc. Când intervine poliţia, cum se fac sesizările
Digi FM
Un bărbat a ales să se joace pe calculator, chiar în sala de nașteri, în timp ce i se năștea copilul: „Cel...
Digi Sport
Legendarul Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani! Fosta soție l-a pus să plătească 100.000 de euro
Pro FM
Ce va mânca Diddy după gratii de Revelion. Meniul din închisoare, departe de luxul cu care era obișnuit
Film Now
James Cameron, la 12 ani de la gluma actriței Amy Poehler despre căsnicia lui cu Kathryn Bigelow: „A mers...
Adevarul
Primul Revelion fără petarde? Efecte vizibile ale unei legi care te amendează cu 7.500 de lei
Newsweek
Pensie de 10.000€ pentru judecatorii CCR care blochează taierea pensiilor speciale. Cât 15 pensii normale
Digi FM
Mirabela Grădinaru, în lacrimi, în emisiunea „La Cină”, după ce a fost întrebată despre cel mai greu moment...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Top 5 rase de câini care nu năpârlesc și nu miros. Recomandările unui dresor cu 30 de ani de experiență
Film Now
Ultima apariție publică a lui Brigitte Bardot înainte de moarte. Cum și-a sărbătorit aniversarea de 90 de ani...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...