Muşat & Asociaţii SCA deschide un nou capitol: inteligența artificială juridică Harvey intră în practica societății

Profesia de avocat se află într-un moment de cotitură

Volumul documentelor dintr-o tranzacție, ritmul modificărilor legislative și așteptările clienților privind celeritatea au transformat timpul într-o resursă la fel de prețioasă ca expertiza. În acest context, Muşat & Asociaţii SCA anunță că a integrat în activitatea sa curentă Harvey, platforma de inteligență artificială dezvoltată special pentru profesioniștii din domeniul juridic și al serviciilor profesionale.

Decizia nu înseamnă înlocuirea raționamentului juridic, ci consolidarea lui.

Ce este Harvey?

Fondată în 2022, la San Francisco, Harvey a devenit în scurt timp una dintre cele mai cunoscute platforme de tehnologie juridică la nivel global. Potrivit companiei, peste 200.000 de avocați din întreaga lume utilizează Harvey pentru a gestiona activități juridice complexe, iar printre utilizatori se numără case de avocatură internaționale de prim rang și departamente juridice ale unor grupuri precum HSBC sau Microsoft. Spre deosebire de instrumentele de inteligență artificială de uz general, Harvey este conceput pentru exigențele specifice ale muncii juridice: analiza contractelor, due diligence, conformitate și litigii.

În august 2026, compania a lansat Harvey II, o nouă generație a platformei, orientată spre așa-numitele sarcini „agentice” – fluxuri de lucru în mai mulți pași, executate în colaborare cu avocatul – și spre personalizare, prin funcționalitatea Memory, care reține preferințele de lucru ale fiecărui utilizator. Concret, platforma poate relua un dosar de fuziuni și achiziții, poate parcurge cele mai recente contracte semnificative și poate livra o primă analiză, cu trimiteri la sursă, semnalând documentele care necesită atenția avocatului. Scopul declarat: mai puțin timp pierdut cu reconstituirea contextului și căutarea documentelor, mai mult timp dedicat muncii juridice de substanță.

Ce înseamnă concret pentru clienții noștri

Prin Harvey, echipele noastre de drept comercial, societar și dreptul muncii beneficiază de instrumente care accelerează etapele cele mai laborioase ale mandatului:

Analiza și auditul juridic (due diligence): documentele unei tranzacții pot fi stocate și analizate în bloc într-un spațiu securizat (Vault), cu extragerea structurată a clauzelor relevante – de la clauze de schimbare a controlului până la clauze de neconcurență.

Redactare și revizuire: proiectele de contracte, hotărâri ale adunării generale sau regulamente interne pot fi pregătite și verificate mai rapid, inclusiv direct din Microsoft Word și Outlook.

Cercetare juridică: interogarea surselor de legislație și jurisprudență, precum și a documentelor proprii ale dosarului, cu răspunsuri însoțite de trimiteri verificabile la sursă.

Colaborare securizată cu clienții: spații de lucru partajate, în care echipele noastre și departamentele juridice ale clienților pot lucra împreună asupra documentelor, proiectelor și analizelor, fără a compromite confidențialitatea.

Fluxuri de lucru predefinite: proceduri standardizate pentru sarcini recurente, care asigură consecvență și calitate uniformă la nivelul întregii echipe.

Rezultatul este un timp de reacție redus și mai multă disponibilitate a avocaților pentru ceea ce contează cu adevărat: strategia, negocierea și consilierea pe fondul problemei.

Alina Mușat, Avocat Coordonator, Muşat & Asociaţii SCA

Secretul profesional rămâne neatins

Pentru o societate de avocatură, încrederea clientului și confidențialitatea informațiilor nu sunt negociabile. Am ales Harvey și pentru standardele sale de securitate: datele sunt criptate atât în repaus, cât și în tranzit, platforma este auditată anual, iar datele clienților nu sunt utilizate, în mod implicit, pentru antrenarea modelelor. Totodată, platforma permite găzduirea și prelucrarea datelor în Uniunea Europeană, aspect esențial pentru conformitatea cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).

Utilizarea inteligenței artificiale se face cu respectarea strictă a obligațiilor deontologice care decurg din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat și din Statutul profesiei. Fiecare rezultat generat este verificat de un avocat, iar răspunderea profesională pentru opinia juridică rămâne, integral, a echipei Muşat & Asociaţii SCA. Tehnologia asistă; avocatul decide.

Perspective

Integrarea Harvey este parte a unei strategii mai ample de modernizare a modului în care ne exercităm profesia, cu un obiectiv clar: servicii juridice mai rapide, mai precise și cu valoare adăugată mai mare pentru clienții noștri.

„Inteligența artificială nu înlocuiește judecata avocatului, ci îi oferă timpul și instrumentele necesare pentru a o exercita la cel mai înalt nivel.” – Alina Mușat, Avocat Coordonator, Muşat & Asociaţii SCA

Alina Mușat, Avocat Coordonator, Muşat & Asociaţii SCA

Editor : A.D.V.