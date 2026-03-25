Legea privind informarea asupra traficului de persoane, promulgată. Mesaje obligatorii în hoteluri, aeroporturi și agenții

Hotelurile, pensiunile, agențiile de turism, centrele de acordare a vizelor și firmele de recrutare vor fi obligate să afișeze mesaje de informare și avertizare privind traficul de persoane, după ce președintele Nicușor Dan a promulgat legea inițiată de către deputata USR Oana Murariu. Operatorii care nu respectă prevederile vor fi amendați cu sume cuprinse între 200 și 1.000 de lei.

Noile prevederi vizează zonele considerate cu risc crescut de expunere la acest fenomen, iar entitățile vizate au la dispoziție șase luni pentru a implementa măsurile, precizează comunicatul de presă al USR.

Inițiatoarea legii, deputata USR Oana Murariu, spune că actul normativ vine ca răspuns la o realitate îngrijorătoare.

„România dă cele mai multe victime ale traficului de persoane din Europa. Aceasta este realitatea de la care pornim. Prin această lege, întărim prevenția și creștem educația asupra riscurilor traficului de persoane. Aducem astfel - și chiar extindem - un model care funcționează deja în alte state europene, unde și-a demonstrat impactul pozitiv”, a afirmat Oana Murariu, conform sursei citate.

Legea prevede afișarea unor mesaje clare de avertizare și informare, care să includă și date de contact pentru sprijin.

Acestea vor conține numerele:

  • Tel Verde: 0800 800 678 (apel gratuit din România)
  • +4021.313.31.00 (apelabil din țară și din străinătate)
  • 112, în caz de urgență

Mesajele vor fi disponibile atât în limba română, cât și în engleză și vor fi afișate în diverse formate: de la cartoane informative în camerele de hotel, până la afișe tipărite și materiale digitale în aeroporturi și puncte de frontieră.

Legea a fost adoptată de Parlament în luna februarie, după consultări cu Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP), în condițiile în care România rămâne atât țară de origine, cât și de destinație pentru victimele traficului de persoane.

Autoritățile au semnalat o creștere semnificativă a cazurilor identificate în ultimii ani.

Operatorii care nu respectă obligația de a afișa mesajele de informare riscă sancțiuni contravenționale.

Amenzile sunt cuprinse între 200 și 1.000 de lei.

