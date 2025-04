100 de lei. Nu este prețul pentru o masă în oraș, ci pentru un kilogram de roșii, unul de cartofi și două legături de ceapă. Atât au ajuns să coste, în unele piețe, legumele de sezon românești, care golesc buzunarele mai ales celor care țin post. Așa că mulți se reorientează spre supermarketuri. Chiar dacă nu sunt produse autohtone, sunt mai ieftine, spun clienții.

Andreea Crăciunescu, jurnalist Digi24: Am ajuns la piață și ne-am gândit să cumpărăm câteva legume de sezon, să facem o salată, iar alături vom pune cartofi noi, întrucât este perioada lor. Avem pentru toate aceste cumpărături 100 de lei. Să vedem ce ne încadrăm să luam de această sumă.



Andreea Crăciunescu, jurnalist Digi24: Am terminat cumpărăturile. Aceste produse au costat fix 100 de lei. Am cumpărat un kilogram de cartofi noi - 30 de lei, două legături de ceapă - 5 lei și acest kilogram de roșii - 65 de lei. Am fi vrut să luăm în plus salată, ridichi și urzici, însă nu ne-au ajuns banii. Am fi avut nevoie, în plus, de 38 de lei.

Iar prețurile sunt o sursă continuă de surprize neplăcute pentru românii care sunt atenți la fiecare ban pe care îl cheltuiesc.

Reporter Digi24: Cum sunt prețurile?

Clientă: Urâte rău.

Reporter: Cât credeți că am dat pe roșii?

Clientă: Sunt românești?

Reporter: Da.

Clientă: 40, 50 de lei.

Reporter: 65 de lei.

Clientă: Să fie de capul lor.

Reporter: Cum sunt prețurile?

Clientă: Astronomice. Păi, o legătură de pătrunjel, una de mărar, două de ridichi, o salată și un usturoi verde - 50 de lei.

Reporter: Noi am dat pe un kilogram de roșii 65 de lei.

Clientă: Bucurați-vă de ele, că noi ne închinăm, le pupăm și le punem la loc. De multe ori spun că sunt românești, dar sunt turcești sau olandeze.

Clientă: Eu nu cumpăr legume și fructe de la țărani, că sunt scumpe. Cât ați dat pe ele? 75?

Reporter: 65 de lei. Cum vi se par prețurile?

Clientă: Sunt enorme, dar nu avem ce face.

Clientă: E mult, e mult chiar și pentru o persoană. Eu am un business, de exemplu. E mult.

Reporter: Și tot vi se pare scump?

Clientă: Da! Prefer să cumpăr de la supermarket.

Unii români fac, însă, un efort pentru a pune cât mai multe fructe și legume pe masă. Asta și pentru că nutriționiștii spun că produsele previn afecțiuni și sunt o sursă bogată de vitamine, minerale și fibre.

