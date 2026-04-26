Leon al XIV-lea, la 40 de ani de la Cernobîl: Energia atomică să fie folosită doar în scopuri pașnice

Papa Leon al XIV-lea susține, la marcarea a 40 de ani de la explozia de la Centrala Nucleară Cernobîl, că energia atomică nu trebuie să fie folosită decât în scopuri pașnice, potrivit Agerpres, care citează AFP.

Suveranul pontif afirmă că evenimentul "a marcat conștiința omenirii" și "rămâne un avertisment al riscurilor inerente folosirii unor tehnologii tot mai puternice". Declarația a fost făcută la finalul tradiționalei rugăciuni duminicale "Regina Caeli", la Vatican.

„Sper ca, la toate nivelurile de decizie, discernământul și responsabilitatea să prevaleze întotdeauna, pentru ca fiecare folosire a energiei atomice să fie în slujba vieții și păcii", a declarat Papa.

La 26 aprilie 1986, un test la centrala de la Cernobîl, aflată atunci în republica sovietică Ucraina, a scăpat de sub control. Reactorul patru a suferit o avarie catastrofală, eliberând materiale radioactive în mediul înconjurător. Norii radioactivi s-au răspândit în părți din nordul și vestul Europei, cele mai afectate fiind Ucraina, Belarus și vestul Rusiei.

Reactorul avariat a emis radiații timp de luni de zile. Experții estimează zeci de mii de decese legate de acest dezastru. Peste 100.000 de persoane au fost evacuate din zona de excludere de 30 de kilometri din jurul centralei, care între timp a fost dezafectată.

În septembrie 2005, un raport controversat al ONU evalua la 4.000 numărul morților confirmați sau viitori în cele trei țări cele mai afectate, iar ulterior, în 2006, ONG-ul Greenpeace estima că 100.000 de oameni au murit, în total, în urma acestei catastrofe. Potrivit ONU, aproximativ 600.000 de "lichidatori", numele dat celor care au participat la curățarea instalației, au fost expuși unor doze puternice de radiații.

Top Citite
Zile libere de Rusalii. Foto Getty Images
1
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit...
parlamentul ungariei budapesta
2
Peter Magyar anunță că un nou drapel va fi arborat pe clădirea Parlamentului de la...
Nicusor Dan
3
Nicușor Dan reacționează la noua declarație discriminatorie ale lui George Simion: „E sub...
Diana Buzoianu, ministra Mediului.
4
Ministrul Mediului: Reprezentanţii PSD se pregătesc să dea concursuri în unele...
Rumen Radev și Vladimir Putin
5
De ce noul lider al Bulgariei, „provincialul” Rumen Radev, s-ar putea, totuși, să nu...
S-a jucat meciul anului în Europa: 4-1 la pauză și un scor final pe care nu l-ar fi ghicit nimeni!
Digi Sport
S-a jucat meciul anului în Europa: 4-1 la pauză și un scor final pe care nu l-ar fi ghicit nimeni!
Te-ar putea interesa și:
zelenski-scaled
Zelenski acuză Rusia de „terorism nuclear”, la 40 de ani de la explozia de la Cernobîl
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova /
Maia Sandu merge la Kiev, unde se va întâlni cu Zelenski. Şefa statului moldovean va merge şi la Cernobîl
Clădiri abandonate în Pripiat, din apropierea Cernobîl, la 38 de ani de la dezastrul nuclear
Dezastrul de la Cernobîl. Situl nuclear, sub amenințarea războiului din Ucraina: „Există un risc real de a se produce un nou incident”
Cernobîl
Ce spun specialiștii despre riscul de producere a unei noi catastrofe precum cea de la Cernobîl. Lecțiile lăsate de accidentul nuclear
Cernobîl
Țara în care radioactivitatea încă se menţine „mai ridicată” în anumite regiuni la 40 de ani după explozia de la Cernobîl
Recomandările redacţiei
drona duminica
Noi fragmente de dronă au fost găsite în județul Tulcea. MApN...
2026 White House Correspondents Dinner Pool
Toți ochii, pe dispozitivul de securitate de la dineul la care...
colaj acoperis
Vânt puternic în Moldova. Un bărbat a murit după ce a fost lovit de...
Inside Putin’s drone death plant: On state-run military TV, Russia flaunts its mass production of Geran-2 drones at Alabuga — proudly presenting its version of Iran’s Shahed-136 used in attacks on Ukraine.
Cum construiește Rusia mașinăria de război a viitorului și de ce...
Ultimele știri
Constanţa: O femeie care a afirmat că a băut detergent în mod intenţionat, preluată de ambulanţă. Pe drum s-a aruncat din mașină
El este primul bărbat care a aleargat un maraton sub două ore. Recordul, stabilit astăzi la Londra
Un medicament banal ar putea avea un rol major în prevenția cancerului: de ce aspirina atrage atenția
Citește mai multe
