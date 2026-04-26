Leon al XIV-lea, la 40 de ani de la Cernobîl: Energia atomică să fie folosită doar în scopuri pașnice

Papa Leon al XIV-lea susține, la marcarea a 40 de ani de la explozia de la Centrala Nucleară Cernobîl, că energia atomică nu trebuie să fie folosită decât în scopuri pașnice, potrivit Agerpres, care citează AFP.

Suveranul pontif afirmă că evenimentul "a marcat conștiința omenirii" și "rămâne un avertisment al riscurilor inerente folosirii unor tehnologii tot mai puternice". Declarația a fost făcută la finalul tradiționalei rugăciuni duminicale "Regina Caeli", la Vatican.

„Sper ca, la toate nivelurile de decizie, discernământul și responsabilitatea să prevaleze întotdeauna, pentru ca fiecare folosire a energiei atomice să fie în slujba vieții și păcii", a declarat Papa.

La 26 aprilie 1986, un test la centrala de la Cernobîl, aflată atunci în republica sovietică Ucraina, a scăpat de sub control. Reactorul patru a suferit o avarie catastrofală, eliberând materiale radioactive în mediul înconjurător. Norii radioactivi s-au răspândit în părți din nordul și vestul Europei, cele mai afectate fiind Ucraina, Belarus și vestul Rusiei.

Reactorul avariat a emis radiații timp de luni de zile. Experții estimează zeci de mii de decese legate de acest dezastru. Peste 100.000 de persoane au fost evacuate din zona de excludere de 30 de kilometri din jurul centralei, care între timp a fost dezafectată.

În septembrie 2005, un raport controversat al ONU evalua la 4.000 numărul morților confirmați sau viitori în cele trei țări cele mai afectate, iar ulterior, în 2006, ONG-ul Greenpeace estima că 100.000 de oameni au murit, în total, în urma acestei catastrofe. Potrivit ONU, aproximativ 600.000 de "lichidatori", numele dat celor care au participat la curățarea instalației, au fost expuși unor doze puternice de radiații.

