Legea care oferă finanțare pentru instalarea de lifturi sau rampe în blocurile cu cel puțin 3 etaje a intrat în vigoare. Odată ce formularele vor fi disponibile, asociațiile de proprietari care îndeplinesc criteriile de eligibilitate vor putea să se înscrie în program. Specialiștii în construcții spun, însă, că structura multora dintre imobile nu va permite montarea unor lifturi noi.

Locuitorii din blocurile fără lift speră să prindă un loc pe listă în noul program național.

- „Dacă mai ai de urcat o mobilă, un frigider (...) trebuie să le urci cu picioarele”.

Pentru ca un bloc să fie eligibil în program, la un etaj superior parterului trebuie să locuiască o persoană vârstnică, o persoană cu dizabilități sau o familie cu un copil mic. Cu cât mai multe persoane din aceste categorii sunt în imobil, cu atât sunt mai mari șansele că va fi instalat un lift.

Adriana Iftime, director General Federația Patronatelor din Construcții: „Vor fi lifturi exterioare. Acest lift exterior va trebui montat în dreptul casei scării”.

Cu toate acestea, multe blocuri vor rămâne fără lifturi, din cauza structurii sau a vechimii lor.

Programul prioritizează imobilele ridicate după 1978.

Eugen Berceanu, administrator de blocuri: „Pereții exteriori sunt de rezistență, deci nu se pot decupa ca să se monteze lifturile exterioare”.

Nu vor fi incluse nici blocurile clasificate drept monumente istorice sau cele cu risc seismic.

Matei Sumbasacu, inginer constructor: „O altă categorie care nu se va califica pentru acest program e categoria clădirilor care nu au suficient spațiu perimetral pentru montarea unui lift, respectiv clădirile ale căror părți comune, deci holuri, nu au niciun perete exterior”.

În primă etapă, un proiect pilot va dota cu lifturi 100 de blocuri din țară, din fonduri europene, urmând ca apoi să se extindă și la celelalte imobile. Ministerul Dezvoltării urmează să stabilească normele de aplicare, pentru ca asociațiile de proprietari să depună cereri pentru finanțare.

Editor : A.C.