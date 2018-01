Liiceanu: Opțiunile politice se fac în temei afectiv, e greu să le schimbi

Unii se uită la intelectualii de dreapta ca la niște „apucați”. Se numește, spune Gabriel Liiceanu, „anticomunism visceral”. Cert este că o parte din noua intelectualitate românească, de 30-40 de ani, este cumva de stânga, remarcă jurnalistul Florin Negruțiu, care a vrut să știe de la Gabriel Liiceanu cum îi explică unui tânăr care poartă uniforma globalismului - are iPhone, are tricou cu Che Guevara - ce a însemnat comunismul pentru România.

Cum le explicați acestor tineri faptul că acest regim odios, criminal a mutilat definitiv această țară? l-a întrebat Florin Negruțiu pe Gabriel Liiceanu.

„În primul rând, când e vorba de opțiuni politice care s-au structurat deja în mintea cuiva, e foarte greu să mai explici și să mai scoți din minte ceea ce a intrat deja, pentru că aceste opțiuni se fac de obicei în temei afectiv, iar cel mai greu lucru este să disloci un raționament sau o poziție care a fost luată pe temeiuri afective”, a explicat Gabriel Liiceanu. „Ori are prieteni, ori are părinții care au trăit în valurile astea, ori s-a îndrăgostit de cineva care îl formează în felul ăsta. Și atunci, șansele sunt foarte mici”, spune filozoful. „Pentru că în momentul de față, comunismul nu are, nu se bucură de condamnarea planetară de care s-a bucurat fascismul. Atâta vreme cât în Germania, de pildă, orice afirmare publică a unei poziții pro-naziste este pedepsită prin lege, pentru că acolo s-au petrecut crime împotriva umanității recunoscute în toată omenirea, dincoace, acest lucru continuă să nu fie atestat ca atare. Și atunci se dau răspunsuri tâmpite de genul idealurilor generoase ale comunismului”, a declarat Gabriel Liiceanu într-o ediție specială a emisiunii „În fața ta”, pe care o puteți urmări integral aici.

