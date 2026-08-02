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Limitele de viteză din România. Când poți circula cu 80 km/h în localitate și ce reguli se aplică pe fiecare categorie de drum

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Limite de viteză în localitate. Foto Getty Images
Limite de viteză în localitate. Foto Getty Images
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Din articol
Care este limita de viteză în localitate Ce limite de viteză se aplică în afara localităților Reguli diferite pentru anumite categorii de vehicule Când trebuie redusă viteza față de limita obișnuită Obligația pe care toți șoferii trebuie să o respecte, indiferent de limita legală

Depășirea limitei legale de viteză este una dintre cele mai frecvente abateri sancționate în trafic, însă mulți conducători auto nu cunosc toate regulile prevăzute de Codul Rutier. Legislația stabilește valori diferite în funcție de tipul drumului, categoria vehiculului și experiența celui aflat la volan, iar în anumite situații impune restricții suplimentare pentru creșterea siguranței rutiere.

Limitele de viteză reprezintă pragurile maxime permise de lege, nu o recomandare de deplasare în orice situație. Chiar și atunci când un sector de drum permite o viteză ridicată, responsabilitatea pentru alegerea unui ritm de deplasare sigur revine întotdeauna șoferului, în funcție de condițiile reale întâlnite în trafic.

Care este limita de viteză în localitate

Potrivit Codului Rutier, viteza maximă admisă în interiorul localităților este de 50 km/h. Există însă și excepții. Pe anumite sectoare de drum, administratorul poate stabili o limită superioară pentru autovehiculele din categoriile A și B, însă aceasta nu poate depăși 80 km/h. O astfel de modificare este posibilă numai cu avizul Poliției Rutiere.

În același timp, pe drumurile unde condițiile de circulație sau intensitatea traficului o impun, autoritățile pot introduce restricții mai mici decât limita generală. Pentru autovehicule, viteza nu poate fi redusă sub 30 km/h, iar pentru tramvaie sub 10 km/h.

Ce limite de viteză se aplică în afara localităților

În afara localităților, viteza maximă diferă în funcție de categoria drumului. Pentru autoturismele din categoriile A și B, valorile prevăzute de lege sunt:

  • 130 km/h pe autostrăzi;
  • 120 km/h pe drumurile expres;
  • 100 km/h pe drumurile naționale europene (E);
  • 90 km/h pe celelalte categorii de drumuri.

Aceste valori reprezintă limitele maxime admise, însă șoferii au obligația de a le adapta permanent la condițiile de trafic și la starea carosabilului.

Reguli diferite pentru anumite categorii de vehicule

Codul Rutier stabilește limite distincte pentru autovehiculele destinate transportului de persoane sau de marfă. Pentru categoriile C, D și D1, viteza maximă este de:

  • 110 km/h pe autostradă;
  • 100 km/h pe drum expres;
  • 90 km/h pe drumurile europene;
  • 80 km/h pe celelalte drumuri.

În cazul autovehiculelor din categoriile A1, B1 și C1, plafonul legal este de:

  • 90 km/h pe autostradă;
  • 85 km/h pe drum expres;
  • 80 km/h pe drumurile europene;
  • 70 km/h pe celelalte categorii de drumuri.

Pentru tractoarele agricole sau forestiere și pentru mopede, limita maximă admisă este de 45 km/h.

Când trebuie redusă viteza față de limita obișnuită

Există mai multe situații în care legea impune o viteză mai mică decât cea generală. Autovehiculele care tractează remorci sau semiremorci trebuie să circule cu 10 km/h sub limita maximă admisă pentru categoria din care fac parte.

În cazul vehiculelor cu mase sau gabarite depășite ori al celor care transportă produse periculoase, plafonul legal este de 40 km/h în localitate și 70 km/h în afara localităților.

Restricții suplimentare se aplică și șoferilor aflați la început de drum. Conducătorii auto care au mai puțin de un an de experiență, precum și persoanele aflate în pregătirea practică pentru obținerea permisului de conducere, trebuie să circule cu 20 km/h sub limita maximă admisă pentru categoria vehiculului pe care îl conduc.

Obligația pe care toți șoferii trebuie să o respecte, indiferent de limita legală

Respectarea vitezei maxime admise nu este singura obligație prevăzută de Codul Rutier. Legea stabilește că fiecare conducător auto trebuie să păstreze o distanță suficientă față de vehiculul din față, astfel încât să poată evita o coliziune în cazul unei frânări bruște. De asemenea, viteza trebuie adaptată permanent la condițiile de drum, trafic, vizibilitate și vreme, astfel încât orice manevră să poată fi efectuată în deplină siguranță.

Editor : C.S.

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