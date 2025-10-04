Lista echipamentelor auto obligatorii pe timp de iarnă. Ce sancțiuni riscă șoferii nepregătiți

Pe drumurile publice din România, fiecare șofer are obligația de a echipa mașina cu dotări esențiale, menite să prevină accidentele și să permită intervenția rapidă în situații de urgență. Printre acestea se numără triunghiurile reflectorizante, extinctorul auto omologat și trusa de prim ajutor. În sezonul rece, însă, sunt necesare și echipamente suplimentare, precum anvelopele de iarnă și alte accesorii care facilitează circulația în condiții dificile, pe drumuri acoperite de zăpadă și gheață.

Legislația din România nu stabilește o dată fixă la care trebuie montate anvelopele de iarnă, ci acest proces ține strict de starea vremii. (OUG 195/2002 și HG 1391/2006).

Echipamente auto obligatorii pe timp de iarnă

„Prin Ordonanţa Guvernului nr. 5/2011 a fost modificată Ordonanţa nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, introducându-se obligativitatea dotării cu anvelope de iarnă, care au fost definite la art. 6, punctul 6^1, astfel: „anvelope omologate conform Directivei 92/23/CE a Consiliului din 31 martie 1992, privind pneurile autovehiculelor şi ale remorcilor acestora”.

Conform Directivei menționate, precum şi a Regulamentelor nr. 30 şi nr. 54 CEE-ONU, pentru a fi acceptate ca anvelope de iarnă, acestea trebuie să fie inscripționate cu unul dintre simbolurile „M+S” (Mud and Snow), „M.S.”, „MS” sau „M&S”, fără a include în această categorie anvelopele marcate numai „all seasons”. (Sursa: Poliția Română)

(Conform legii sunt denumite anvelope de iarnă: „Anvelope omologate conform Directivei 92/23/CE a Consiliului din 31 martie 1992 privind pneurile autovehiculelor şi ale remorcilor acestora, precum şi montarea lor, Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) nr. 30 sau Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite CEE-ONU nr. 54, după caz.)

Cauciucuri de iarnă, lanţuri sau alte echipamente antiderapante certificate - obligatorii pe timp de iarnă

Potrivit OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice: Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni și următoarele fapte săvârșite de persoane fizice:

conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă;

în cazul autovehiculului de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto - conducerea fără ca acestea să fie echipate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune sau fără a avea montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante certificate.

Amenzi pentru șoferii care nu au montat anvelopele de iarnă

„Șoferii care circulă pe drumurile publice, unde drumurile sunt acoperite cu zăpadă, și nu au montate cauciucurile de iarnă pot primi sancțiune cuprinsă între 9 și 20 de puncte-amendă, respectiv între 1.822,5 lei - 4.050 de lei.”, a declarat pentru Digi24 Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al Poliției Române. (de la 1 ianuarie 2025, odată cu majorarea salariului minim pe economie, valoarea punctului de amendă este de 202,5 lei).

De asemenea, se reține de către poliția rutieră și certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada înlocuitoare a acestuia.

Dotări auto obligatorii în orice autoturism din România, indiferent de sezon

“Potrivit legislației rutiere în vigoare (Art. 8 din OUG nr. 195/2002) pentru a fi conduse pe drumurile publice, autovehiculele (cu excepţia celor din categoriile AM, A1, A2 şi A, tractoarele agricole sau forestiere şi tramvaiele) trebuie să fie dotate cu trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante şi un stingător de incendiu. Toate acestea trebuie să fie omologate.

Nerespectarea acestei obligații se sancţionează cu amendă prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni. Șoferii pot lua 4 sau 5 puncte-amendă, putând fi aplicate amenzi cuprinse între 810 lei și 1012,5 lei. Șoferii au posibilitatea de plată (a amenzii) în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal. În acest termen, vor plăti jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, respectiv 405 lei. Legea nu prevede puncte penalizare, ca măsură contravențională complementară pentru o astfel de faptă.

Existența acestor dotări auto obligatorii în autoturism nu este una formală. În situații deosebite, devin instrumente importante ce duc la creșterea gradului de siguranță rutieră și la protecția tuturor participanților la trafic.", a mai precizat purtătorul de cuvânt al Poliției Române.

Potrivit Ordinului Ministerului, trusa medicală auto trebuie să conțină și un dispozitiv intermediar de respirație gură la gură cu valvă unidirecțională sau filtru, dar și ace de siguranță și folie de supraviețuire izotermă. Cutia trusei sanitare auto trebuie să fie rigida, realizată din material plastic rezistent la șoc.

Dotări auto utile pe timp de iarnă

Deși nu sunt echipamente obligatorii, aceste accesorii pot fi extrem de utile în situații de urgență și pot fi lăsate preventiv în mașină. Printre obiectele recomandate pentru siguranța rutieră se numără:

Vesta reflectorizantă. Este indicat ca în mașină să existe cel puțin o vestă reflectorizantă, care să fie utilizată în situații de urgență, cum ar fi schimbarea unei roți sau rezolvarea altor probleme tehnice pe marginea drumului

Roată de rezervă. Poate fi utilă în orice autovehicul, împreună cu un set de scule de bază (cric, chei etc), necesare pentru a schimba roata;

Lopată pentru zăpadă;

Racletă pentru curățarea geamurilor;

Lanțuri antiderapante;

Cablu de tractare;

Cablu de încărcare a bateriei;

Bandă adezivă și sfoară;

Ulei de motor, lichid de spălat parbrizul, lichid de frână, etc;

Apă, șervețele, cârpă uscată, mănuși de protecție de iarnă.

Editor : C.S.