Live TV

Lista echipamentelor auto obligatorii pe timp de iarnă. Ce sancțiuni riscă șoferii nepregătiți

Data publicării:
Dotări auto obligatorii iarna. Foto Getty Images
Dotări auto obligatorii iarna. Foto Getty Images
Din articol
Echipamente auto obligatorii pe timp de iarnă Amenzi pentru șoferii care nu au montat anvelopele de iarnă Dotări auto obligatorii în orice autoturism din România, indiferent de sezon Dotări auto utile pe timp de iarnă

Pe drumurile publice din România, fiecare șofer are obligația de a echipa mașina cu dotări esențiale, menite să prevină accidentele și să permită intervenția rapidă în situații de urgență. Printre acestea se numără triunghiurile reflectorizante, extinctorul auto omologat și trusa de prim ajutor. În sezonul rece, însă, sunt necesare și echipamente suplimentare, precum anvelopele de iarnă și alte accesorii care facilitează circulația în condiții dificile, pe drumuri acoperite de zăpadă și gheață.

Legislația din România nu stabilește o dată fixă la care trebuie montate anvelopele de iarnă, ci acest proces ține strict de starea vremii. (OUG 195/2002 și HG 1391/2006).

Echipamente auto obligatorii pe timp de iarnă

„Prin Ordonanţa Guvernului nr. 5/2011 a fost modificată Ordonanţa nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, introducându-se obligativitatea dotării cu anvelope de iarnă, care au fost definite la art. 6, punctul 6^1, astfel: „anvelope omologate conform Directivei 92/23/CE a Consiliului din 31 martie 1992, privind pneurile autovehiculelor şi ale remorcilor acestora”.

Conform Directivei menționate, precum şi a Regulamentelor nr. 30 şi nr. 54 CEE-ONU, pentru a fi acceptate ca anvelope de iarnă, acestea trebuie să fie inscripționate cu unul dintre simbolurile „M+S” (Mud and Snow), „M.S.”, „MS” sau „M&S”, fără a include în această categorie anvelopele marcate numai „all seasons”. (Sursa: Poliția Română)

(Conform legii sunt denumite anvelope de iarnă: „Anvelope omologate conform Directivei 92/23/CE a Consiliului din 31 martie 1992 privind pneurile autovehiculelor şi ale remorcilor acestora, precum şi montarea lor, Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) nr. 30 sau Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite CEE-ONU nr. 54, după caz.)

Cauciucuri de iarnă, lanţuri sau alte echipamente antiderapante certificate - obligatorii pe timp de iarnă

Potrivit OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice: Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni și următoarele fapte săvârșite de persoane fizice:

  • conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă;
  • în cazul autovehiculului de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto - conducerea fără ca acestea să fie echipate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune sau fără a avea montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante certificate.

Amenzi pentru șoferii care nu au montat anvelopele de iarnă

„Șoferii care circulă pe drumurile publice, unde drumurile sunt acoperite cu zăpadă, și nu au montate cauciucurile de iarnă pot primi sancțiune cuprinsă între 9 și 20 de puncte-amendă, respectiv între 1.822,5 lei - 4.050 de lei.”, a declarat pentru Digi24 Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al Poliției Române. (de la 1 ianuarie 2025, odată cu majorarea salariului minim pe economie, valoarea punctului de amendă este de 202,5 lei).

De asemenea, se reține de către poliția rutieră și certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada înlocuitoare a acestuia.

Dotări auto obligatorii în orice autoturism din România, indiferent de sezon

“Potrivit legislației rutiere în vigoare (Art. 8 din OUG nr. 195/2002) pentru a fi conduse pe drumurile publice, autovehiculele (cu excepţia celor din categoriile AM, A1, A2 şi A, tractoarele agricole sau forestiere şi tramvaiele) trebuie să fie dotate cu trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante şi un stingător de incendiu. Toate acestea trebuie să fie omologate.

Nerespectarea acestei obligații se sancţionează cu amendă prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni. Șoferii pot lua 4 sau 5 puncte-amendă, putând fi aplicate amenzi cuprinse între 810 lei și 1012,5 lei. Șoferii au posibilitatea de plată (a amenzii) în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal. În acest termen, vor plăti jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, respectiv 405 lei. Legea nu prevede puncte penalizare, ca măsură contravențională complementară pentru o astfel de faptă.

Existența acestor dotări auto obligatorii în autoturism nu este una formală. În situații deosebite, devin instrumente importante ce duc la creșterea gradului de siguranță rutieră și la protecția tuturor participanților la trafic.", a mai precizat purtătorul de cuvânt al Poliției Române.

Potrivit Ordinului Ministerului, trusa medicală auto trebuie să conțină și un dispozitiv intermediar de respirație gură la gură cu valvă unidirecțională sau filtru, dar și ace de siguranță și folie de supraviețuire izotermă. Cutia trusei sanitare auto trebuie să fie rigida, realizată din material plastic rezistent la șoc.

Dotări auto utile pe timp de iarnă

Deși nu sunt echipamente obligatorii, aceste accesorii pot fi extrem de utile în situații de urgență și pot fi lăsate preventiv în mașină. Printre obiectele recomandate pentru siguranța rutieră se numără:

  • Vesta reflectorizantă. Este indicat ca în mașină să existe cel puțin o vestă reflectorizantă, care să fie utilizată în situații de urgență, cum ar fi schimbarea unei roți sau rezolvarea altor probleme tehnice pe marginea drumului
  • Roată de rezervă. Poate fi utilă în orice autovehicul, împreună cu un set de scule de bază (cric, chei etc), necesare pentru a schimba roata;
  • Lopată pentru zăpadă;
  • Racletă pentru curățarea geamurilor;
  • Lanțuri antiderapante;
  • Cablu de tractare;
  • Cablu de încărcare a bateriei;
  • Bandă adezivă și sfoară;
  • Ulei de motor, lichid de spălat parbrizul, lichid de frână, etc;
  • Apă, șervețele, cârpă uscată, mănuși de protecție de iarnă.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jandarmi pe strada
1
Bolojan propune ca o treime dintre cei 10.000 de jandarmi care asigură paza instituțiilor...
Vladimir Putin, la forumul internațional World Atomic Week 2025
2
Rusia pune la cale un plan de tip „dinte pentru dinte” dacă UE împrumută Ucraina din...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
3
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
george simion
4
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele...
ID282278_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
5
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului Agriculturii. Explicația...
A murit la doar 22 de ani, la două săptămâni după ce a făcut un pas uriaș. Cauza decesului, neașteptată
Digi Sport
A murit la doar 22 de ani, la două săptămâni după ce a făcut un pas uriaș. Cauza decesului, neașteptată
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
luptatori hamas pe strada
Hamas a acceptat să elibereze toți ostaticii israelieni, după ce...
Iuliu Stan
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice...
Defence Industry Companies, Kielce, Poland - 02 Sep 2025
Modernizarea Armatei SUA și filosofia Silicon Valley. Dezvăluiri...
Cod galben de vânt puternic la munte și temperaturi record de 18 grade în sud-estul țării. Cum va fi vremea în weekend
Vijelie puternică în Constanța, unde a fost emis mesaj RO-Alert...
Ultimele știri
Un orășel din estul Germaniei a devenit laborator de testare pentru inversarea declinului populației. Cum e viața în Eisenhüttenstadt
Când este cel mai bun moment să faci vaccinul gripal, potrivit specialiștilor. Medicii confirmă: „Sunt deja cazuri de gripă în România”
O schimbare majoră a politicii SUA: Cum ar putea Xi Jinping să îl convingă pe Donald Trump să se opună independenței Taiwanului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Când se montează cauciucurile de iarnă. Foto Getty Images
Când sunt obligatorii cauciucurile de iarnă. Șoferii riscă amenzi și reținerea certificatului de înmatriculare dacă nu le montează
șofer care conduce o mașină de la distanță
Tehnologia care ar putea face să dispară mașinile personale. Germania, prima țară din Europa cu robotaxiuri controlate de la distanță
sectie vot rep Moldova, afis comisia electorala centrala
SRI și Poliția Română, verificări după alertele cu bombă din Capitală
Un bărbat din Cluj, de pe lista Most Wanted, a fost adus în România după mai mulți ani de la fuga din țară. Pentru ce a fost condamnat
barbat alimenteaza masina cu carburant
Românii plătesc pe carburanți mai mult decât șoferii din Polonia și Spania. Cât a ajuns să coste astăzi „plinul” la mașină
Partenerii noștri
Pe Roz
Sfatul pe care Nicole Kidman l-a primit de la cea mai bună prietenă, Naomi Watts, după ce a cerut divorțul de...
Cancan
Doliu în televiziune! Prezentatoare TV în vârstă de 21 de ani, găsită moartă în casă
Fanatik.ro
Ce prețuri are Ioana Tamaș la sala de pilates din Brașov. Câștigă mulți bani
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Sportiva celebră acuzată că i-a distrus familia unui afacerist. Acum se afișează public împreună, dar relația...
Adevărul
George Simion, ținta ironiilor după ce şi-a anulat abonamentul la Netflix şi i-a îndemnat pe români la fel
Playtech
Cât consumă centrala termică pe gaz în funcție de mărimea locuinței. Exemplu de calcul pentru un apartament...
Digi FM
Monica Gabor, imagine rară alături de fiica Irina și de sora ei, Ramona. Fanii au reacționat imediat: „De...
Digi Sport
ZERO! Dat afară din România, a pățit-o mai rău în altă țară
Pro FM
Vara s-a terminat, dar nu și aparițiile incendiare ale Elenei Ionescu în costum de baie. Mix perfect de...
Film Now
Adam Sandler, favorit-surpriză la Oscar pentru „Jay Kelly”. Transformarea care l-a adus în atenția criticilor
Adevarul
Viitorul muzicii? O cântăreață AI cucerește topul Billboard și a semnat un contract de 3 milioane de dolari
Newsweek
Două categorii de pensionari iau pensie mai mare în octombrie. Se dau în plus între 200 și 2000 lei
Digi FM
O tânără de 27 de ani și-a pierdut viața după ce a adoptat o dietă extremă. Prietenii spun că ajunsese să...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Cum arată Mira Sorvino la 30 de ani de când a luat Oscarul pentru "Chemarea Afroditei". Blonda a fost pe...
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...