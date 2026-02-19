Ploile din ultima perioadă au izolat, la propriu, zeci de oameni dintr-un sat din Gorj. Strada lor este acum plină de nămol, iar ca să ajungă la serviciu, la magazin sau la doctor, oamenii trebuie să meargă pe jos, cu cizme de cauciuc. Nici Salvarea nu poate ajunge în sat. Primarul comunei, care a fost și viceprimar două mandate, ridică din umeri: „Nu sunt bani ca să pot să fac. Dacă Guvernul nu ne dă, așa va fi.”

Așa arată un drum din satul Ohaba Jiu, județul Gorj, care leagă gospodăriile a zeci de oameni de restul comunității. După ultimele ploi, ulița s-a transformat într-o mare de noroi, iar accesul cu mașina este imposibil.

„Abia am urcat. Cum să vin cu mașina pe aici?! Trebuia să fiu nebun. Nu se poate!”, spune un localnic.

„După ce am parcurs jumătate din acest drum, încălțămintea e plină de nămol. Din păcate, oamenii care locuiesc în această zonă sunt nevoiți să facă acest lucru de mai multe ori pe zi. Chiar și copiii la școală merg în aceste condiții”, transmite jurnalistul Digi24, Anamaria Ianc.

„Copiii merg, săracii, cu cizmele și pe urmă se schimbă aici, ca să se ducă la școală curați, că așa nu pot”, povestește o femeie din sat.

„Eu am copil cu handicap și vin profesorii de la Turceni și nu pot să ajungă la noi, din cauza nămolului”, spune o altă localnică.

În caz de urgență, nici salvatorii nu pot interveni. Localnicii se plâng că problema persistă de ani de zile.

„Ambulanța nici vorbă să mai intre. Opresc acolo sus, la biserică, și vin și îi ia pe brațe pe bolnavi și îi duce la mașină”, spune altcineva.



„Așa moare omul aici”, concluzionează altcineva.

Primarul, care a avut și două mandate de viceprimar, spune că nu a avut nici timp, nici bani ca să facă drumul. A început lucrările pentru apă și canal, dar și acestea sunt neterminate.

„Prima dată se bagă apă și canal, se termină și apoi să sperăm să facem și drumul”, spune primarul comunei Bolboși, Gheorghe Știoclei. Întrebat ce fac dacă, în tot timpul acesta, oamenii au nevoie de Ambulanță, edilul răspunde: „Bun, și ce am putea să facem acum?! Păi dacă în 36 de ani nu s-a băgat o piatră... Nu sunt bani ca să pot să fac. Dacă Guvernul nu ne dă, așa va fi. Nu avem bani nici pentru iluminatul public”, completează acesta.

În comună sunt 33 de kilometri de drumuri, din care doar patru sunt asfaltați.

reporter: Anamaria Ianc

operator: Ionuț Voinea

Editor : Izabela Zaharia