Locatarii blocului care a explodat în Rahova scapă de taxe și impozite locale. Anunțul lui Vlad Popescu Piedone

Locatarii blocului din cartierul Rahova, afectat de explozia produsă anul trecut, vor fi scutiți de la plata taxelor și impozitelor locale. Anunțul a fost făcut de primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, care a precizat că măsura vizează proprietarii apartamentelor din imobilul avariat și reprezintă o formă de sprijin pentru persoanele afectate de incident.

„Am decis scutirea de la plata taxelor și impozitelor locale pentru proprietarii apartamentelor din blocul în care s-a produs explozia din 2025. După o astfel de pierdere, acești oameni nu trebuie să mai suporte taxele și impozitele aferente anului 2026. Este o măsură de solidaritate și de sprijin concret pentru cetățenii care s-au confruntat, peste noapte, cu o situație dramatică. Prioritatea noastră este siguranța oamenilor și sprijinirea lor reală în momente dificile. Sectorul 5 este o comunitate, iar când unii dintre noi suferă, datoria noastră este să fim alături de ei cu măsuri concrete”, a declarat primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone.

Potrivit Primăriei Sectorului 5, decizia a fost luată ca măsură administrativă de sprijin, având în vedere prejudiciile suferite și imposibilitatea utilizării imobilelor.

În cazul în care există persoane care au achitat deja taxele și impozitele locale, acestea vor putea depune o solicitare către Direcția de Impozite și Taxe Locale (DITL) Sector 5 pentru restituirea sumelor aferente.

„Măsura este adoptată în temeiul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care permit autorităților administrației publice locale acordarea de scutiri sau reduceri de la plata impozitelor în situații excepționale”, se arată în comunicat.

La baza aplicării legii stau rapoartele și hotărârile întocmite de Inspectoratul de Stat în Construcții și Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență.

„Reamintim faptul că, în urmă cu doar câteva săptămâni, la inițiativa primarului Sectorului 5, Consiliul Local a votat o altă măsură de susținere privind decontarea costurilor pentru rebranșarea la sistemele de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale”, precizează Primăria Sectorului 5.

