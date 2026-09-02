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Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă

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Locul de parcare din fața casei sau a blocului. Foto Getty Images
Locul de parcare din fața casei sau a blocului. Foto Getty Images
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Din articol
Cui îi poate fi atribuit un loc de parcare de pe domeniul public Ce poți face dacă altcineva îți ocupă locul de parcare atribuit Ce se întâmplă dacă o mașină îți blochează accesul în curte sau în fața blocului

Un loc de parcare situat în fața unei case sau a unui bloc nu îi aparține automat proprietarului ori persoanei care locuiește în imobil. Dreptul de utilizare depinde de regimul juridic al terenului și, după caz, de existența unui act de proprietate, a unei atribuiri sau a unei autorizații. Avocatul Bogdan Pițigoi a explicat pentru Digi24.ro cine poate folosi legal un asemenea spațiu și ce drepturi are persoana căreia i-a fost repartizat.

În cazul parcărilor amenajate pe domeniul public, trebuie făcută distincția între dreptul de proprietate asupra terenului și dreptul acordat unei persoane de a folosi un anumit loc.

Cui îi poate fi atribuit un loc de parcare de pe domeniul public

„În zona blocurilor, parcările amenajate pe domeniul public pot fi atribuite de primărie persoanelor care locuiesc în apropiere, în condițiile prevăzute de regulamentul local și, de regulă, contra unei taxe. Atribuirea nu înseamnă dobândirea terenului, ci acordarea unui drept de folosință, în limitele și pentru perioada stabilite de administrația locală.

Un loc atribuit și semnalizat corespunzător este rezervat titularului în intervalul prevăzut de regulament. În localitățile în care există un program de utilizare, acesta poate fi folosit de ceilalți șoferi în afara perioadei respective.”, a explicat Bogdan Pițigoi

Când poate fi montat un blocator

„Modul în care este semnalizat un loc de parcare este stabilit tot prin regulile locale. Acesta poate fi marcat prin indicatoare/marcaje sau alte dispozitive aprobate de autoritatea competentă. Titularul nu poate, în mod arbitrar, să monteze un blocator ori să amplaseze alte obiecte pentru a împiedica accesul altor autoturisme.

Dacă regulamentul local permite utilizarea unui blocator, acesta poate fi amplasat numai cu respectarea procedurii prevăzute de administrația locală și, după caz, cu aprobarea autorității competente. Un dispozitiv montat fără drept pe domeniul public poate fi îndepărtat, iar cel care l-a amplasat poate fi sancționat, în condițiile legii.”, a adăugat avocatul

Ce poți face dacă altcineva îți ocupă locul de parcare atribuit

„Dacă un alt șofer parchează pe un loc de parcare care ți-a fost atribuit de autoritatea locală, situația poate fi sesizată autorităților competente, potrivit regulilor stabilite prin regulamentul local. Locul trebuie să fie atribuit și semnalizat corespunzător, astfel încât dreptul de folosință să poată fi verificat.

Titularul locului nu poate însă să își facă singur dreptate. Mașina care ocupă locul nu poate fi blocată, mutată sau deteriorată de către persoana care are dreptul de folosință. În funcție de regulile locale, autoritățile competente pot dispune sancțiuni sau, în anumite situații, ridicarea autoturismului.

În ceea ce privește sancțiunea, polițiștii pot lăsa pe autoturism o fișă informativă prin care proprietarul este înștiințat cu privire la abatere și i se solicită să comunice datele persoanei care se afla la volan.

  • Comunicarea acestor date trebuie făcută în termenul indicat de autorități în solicitarea transmisă. În practică, polițiștii locali acordă, de regulă, un termen de cinci zile pentru transmiterea informațiilor.

Dacă proprietarul comunică datele conducătorului auto, sancțiunea poate fi aplicată persoanei responsabile pentru faptă. În cazul în care informațiile nu sunt transmise, autoritățile pot continua verificările pe baza datelor disponibile privind autoturismul și persoana pe numele căreia acesta este înmatriculat.”, a mai adăugat specialistul

Ce se întâmplă dacă o mașină îți blochează accesul în curte sau în fața blocului

„Faptul că un autoturism este parcat în fața unei case sau a unui bloc nu înseamnă, prin el însuși, că staționarea este ilegală. Situația se schimbă atunci când vehiculul blochează o cale de acces și împiedică intrarea sau ieșirea din imobil.

În cazul unei case, proprietarul poate încerca mai întâi soluționarea pe cale amiabilă, contactând șoferul și solicitându-i eliberarea accesului. Dacă acesta nu poate fi identificat, nu răspunde sau refuză să mute mașina, situația poate fi sesizată Poliției Locale.

În urma verificărilor, dacă se constată o staționare neregulamentară, vehiculul poate fi ridicat, în condițiile prevăzute de lege, și transportat într-un spațiu special amenajat pentru depozitarea mașinilor ridicate. Costurile aferente ridicării, transportului și depozitării trebuie achitate pentru recuperarea autoturismului, potrivit procedurii și tarifelor stabilite de autoritatea competentă.

Aceeași procedură poate fi urmată și în cazul blocurilor, atunci când este blocată intrarea în imobil sau o cale de acces comună.

Oricare dintre locatari poate solicita intervenția autorităților competente, chiar dacă accesul blocat este unul comun și nu aparține exclusiv unui singur proprietar.

În ambele situații, persoanele afectate nu trebuie să încerce să rezolve problema pe cont propriu. Autoturismul nu poate fi mutat, blocat sau deteriorat de către cei cărora le-a fost ocupat locul ori le-a fost blocat accesul. Intervenția și măsurile necesare revin autorităților abilitate, în condițiile legii.”, a conchis sursa Digi24.ro

Editor : M.C.

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