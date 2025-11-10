Live TV

Loto 6/49: Marele premiu de aproape 10 milioane de euro are un câștigător. Care este biletul norocos

Data publicării:
bile de la loto
Foto: Loteria Română

S-a câştigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro şi a costat 12 lei. 

La tragerea Loto 6/49 de astăzi, 9 noiembrie, s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 49.149.676,24 de lei (9,66 milioane de euro), anunţă Loteria Română. 

Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro şi a fost completat cu o singură variantă, la Loto 6/49 şi o variantă Noroc, preţul biletului fiind de 12 lei. 

Acesta este al doilea premiu ca valoare din istoria acestui joc si al treilea castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49. Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câştigat în data de 11.05.2025 şi a fost in valoare de 10.046.415,60 lei. 

Conform Regulamentului privind organizarea şi administrarea jocurilor de tip loto tradiţional, câştigătorul are la dispoziţie 90 de zile, începând cu data tragerii, pentru a-şi revendica câştigul. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie pe jos si frunze de toamnă
1
Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor urca spre 20 grade
Pintea_Paul-Ciprian senator
2
Paul Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost prins la volan fără permis...
ilustrații cu orașul The Line din megaproiectul The Line în Arabia Saudită
3
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul utopic al Arabiei...
accident
4
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
coadă de mașini la benzinărie
5
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin...
Imagini neverosimile la Hermannstadt - FCSB: Bîrligea, două galbene în două minute! Ce i-a spus arbitrului
Digi Sport
Imagini neverosimile la Hermannstadt - FCSB: Bîrligea, două galbene în două minute! Ce i-a spus arbitrului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Radu Marinescu.
Reacția ministrului Justiției în cazul femeii ucise de soț: „Cât ai...
sediul csm
Judecător din CSM, replică dură pentru Oana Gheorghiu privind...
radu marinescu oana gheorghiu
Ministrul Jutiției, reacție la declarațiile vicepremierului Oana...
donald trump capitoliu
Directorul BBC și-a dat demisia, după acuzațiile că postul public...
Ultimele știri
România are 8,6 milioane de câini și pisici. Cât ajunge să cheltuie lunar o familie pentru animalul de companie
Cercetătorii au identificat un mecanism molecular care poate declanşa o boală autoimună fatală
Grădina Botanică din România unde Carmen, Simona sau Andra sunt soiuri de crizanteme. Colecția numără peste 450 de tipuri
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
bile loto
Rezultate LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc - duminică, 9 noiembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de la loto
Rezultate LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc - joi, 6 noiembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc
bile de la loto
REZULTATE LOTO - 2 noiembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de la loto
REZULTATE LOTO - Joi, 30 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de la loto
REZULTATE LOTO - Duminică, 26 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Partenerii noștri
Pe Roz
"Am încremenit. Nu voiam să-l fac de rușine". O fată a spus "da" unei cereri în căsătorie în public, dar în...
Cancan
Ea este Mihaela din Teleorman, femeia ucisă de soț în fața copilului, chiar de ziua ei. Ce spunea bărbatul...
Fanatik.ro
Charalambous şi Pintilii şi-au dat demisia de la FCSB! Gigi Becali a reacţionat imediat: „Asta le-am zis!”...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Ngezana, probleme mari de indisciplină! Dezvăluirea care aruncă în aer vestiarul FCSB: „A plecat din...
Drone kamikaze Shahed.
„Pielea mea se decojea”. Povestea femeilor africane păcălite să lucreze la drone militare în Rusia, având...
Playtech
Ce înseamnă grupa II de muncă? Ce se ia în considerare la pensie
Digi FM
O legendă a sportului a mințit că are cancer și a obținut sute de mii de euro. Cum a folosit un cablu de...
Digi Sport
Pancu a văzut ce a făcut Louis Munteanu și a aruncat legitimația! Imagini care nu s-au văzut la TV
Pro FM
Selena Gomez, în lacrimi după nunta cu Benny Blanco: „M-am căsătorit și apoi plângeam, convinsă că o să mor...
Film Now
Pamela Anderson, declarații explozive despre Sylvester Stallone: ”Mi-a oferit un apartament și o mașină ca să...
Adevarul
Casă bătrânească renovată total cu doar 1.000 de dolari. „Nu este atât de veche, datează din anii 70”
Newsweek
900 parlamentari au 6.200 lei pensie specială. Au contribuit doar pentru 2.700 lei. Văduvele de război iau 800
Digi FM
În decembrie colorați ouăle de Paști". Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împodobit deja bradul de Crăciun
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Sunt prietene de 25 de ani. Reese Witherspoon a „plâns” din cauza nedreptăților la care a fost supusă...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...