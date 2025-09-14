Live TV

LOTO - Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii suplimentate și milioane de euro în joc la 6/49 și Joker

Data publicării:
bile de la loto
Foto: Loteria Română
Din articol
Numerele câștigătoare de duminică, 14 septembrie

Loteria Româna sărbătorește 119 ani de activitate. Cu această ocazie, compania organizează duminică, 14 septembrie 2025, Tragerile Speciale Loto Aniversare. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 au loc două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 14 septembrie

Loto 6/49 tragerea principală: 

Loto 6/49 tragerea suplimentară: 

Noroc: 

Joker tragerea principală: 

Joker tragerea suplimentară:  

Noroc Plus: 

Loto 5/40 tragerea principală: 

Loto 5/40 tragerea suplimentară: 

Super Noroc: 

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I la 6/49 cu 200.000 de lei, la Joker cu 100.000 de lei, și la 5/40 cu 50.000 de lei.

La tragerile loto de joi, 11 septembrie, Loteria Română a acordat peste 21.900 de câștiguri în valoare totală de peste 1,54 milioane de lei.

La  Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 29,41 milioane de lei (peste 5,80 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,88 milioane de lei (peste 569.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 31,39 milioane de lei (peste 6,19 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 528.700 de lei (peste 104.200 de euro). La Noroc Plus este în joc un report cumulat în valoare de peste 215.000 de lei (peste 42.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 54.800 de lei (peste 10.800 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 27.400 de lei. La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 199.600 de lei (peste 39.300 de euro).

Editor : Liviu Cojan

