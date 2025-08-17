Live TV

LOTO – Duminică, 17 august 2025: Peste 5,63 milioane de euro, reportul la Joker. La 6/49 se pot câștiga peste 4,25 milioane de euro

bile de la loto
Foto: Loteria Română
Numerele câștigătoare de duminică, 17 august: 

Duminică, 17 august 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 14 august, Loteria Română a acordat peste 19.700 de câștiguri în valoare totală de peste 1,52 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 17 august: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 21,55 milioane de lei (peste 4,25 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,61 milioane de lei (peste 516.000 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 28,54 milioane de lei (peste 5,63 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 222.100 lei (peste 43.800 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 1,4 milioane de lei (peste 277.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 792.200 de lei (peste 156.400 de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 84.900 de lei. La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 156.300 de lei (peste 30.800 de euro).

Premiu câștigat la tragerea de joi

La tragerea Joker s-a câștigat premiul de categoria a III-a în valoare de 70.749,95 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Eforie Sud.

