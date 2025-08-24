Live TV

LOTO – Duminică, 24 august 2025. Milioane de euro se pot câștiga la 6/49 și Joker. La Noroc sunt în joc aproape 440.000 de euro

bile de la loto
Foto: Loteria Română
Numerele câștigătoare de duminică, 24 august: 

Duminică, 24 august 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 21 august, Loteria Română a acordat peste 20.500 de câștiguri în valoare totală de peste 2,15 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 24 august: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 23,47 milioane de lei (peste 4,64 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,22 milioane de lei (peste 439.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistreaza un report în valoare de peste 29,27 milioane de lei (peste 5,78 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 70.400 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 25.800 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 967.100 de lei (peste 191.200 de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 39.600 de lei. La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 167.500 de lei (peste 33.100 de euro).

Premiu mare la Noroc, acordat la tragerile de joi

La tragerea Noroc de joi s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 577.959,84 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

