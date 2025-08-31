Live TV

LOTO - Duminică, 31 august 2025: Reportul la 6/49 a trecut de 5 milioane de euro. La Joker este de aproape 6 milioane de euro

Data publicării:
bile de la loto
Foto: Loteria Română
Duminică, 31 august 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 28 august, Loteria Română a acordat peste 18.100 de câștiguri în valoare totală de peste 1,51 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 25,51 milioane de lei (peste 5,03 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,44 milioane de lei (peste 482.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 29,98 milioane de lei (peste 5,91 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 224.100 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 80.900 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,15 milioane de lei (peste 227.800 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 178.700 de lei (peste 35.200 de euro).

Premii acordate la tragerile de joi

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat cinci câștiguri în valoare de 53.442,46 de lei fiecare. Biletele norocoase a fost jucate la agenții din Galați și Bragadiru și online, pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro și pe joaca.loto.ro.

Editor : Liviu Cojan

