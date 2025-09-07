Live TV

LOTO - Duminică, 7 septembrie 2025: Reportul la Joker a depășit 6 milioane de euro. La 6/49 sunt în joc peste 5,4 milioane de euro

bile de la loto
Foto: Loteria Română
Numerele câștigătoare de duminică, 7 septembrie: 

Duminică, 7 septembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 4 septembrie, Loteria Română a acordat 18.456 de câștiguri în valoare totală de peste 1,43 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 7 septembrie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 27,43 milioane de lei (peste 5,40 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,69 milioane de lei (peste 530.600 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 30,67 milioane de lei (peste 6,04 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 374.000 de lei (peste 73.600 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 189.400 de lei (peste 37.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,33 milioane de lei (peste 262.200 de euro). La Super Noroc, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 189.400 de lei (peste 37.300 de euro).

Premii acordate la tragerile de joi

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat patru câștiguri în valoare de 63.386,58 de lei fiecare. Două dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Borșa și Slatina, iar celelalte două pe aplicația mobilă AmParcat.

Editor : Liviu Cojan

