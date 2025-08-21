Live TV

LOTO – Joi, 21 august 2025: Premii substanțiale la două jocuri. Report mare și la Noroc

Data publicării:
bile de la loto
Foto: Loteria Română
Numerele câștigătoare de joi, 21 august:  Premii mari acordate la tragerile de duminică

Joi, 21 august 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 17 august, Loteria Română a acordat 29.840 de câștiguri în valoare totală de peste 4,03 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 21 august: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 22,66 milioane de lei (peste 4,47 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,7 milioane de lei (peste 534.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 28,94 milioane de lei (peste 5,71 milioane de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 887.800 de lei (peste 175.300 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 162.300 de lei (peste 32.000 de euro).

Premii mari acordate la tragerile de duminică

La tragerea Noroc s-a câștigat premiul de categoria a III-a în valoare de 83.938,56 lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

La tragerea Joker s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 307.621,43 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Iași.

La tragerea Noroc Plus s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 1.439.819,36 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobila AmParcat.ro.

La tragerea Loto 5/40 s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 132.753,5 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Bârlad.

Editor : Liviu Cojan

Donald Trump a dat "tonul": a semnat ordinul, iar acum a fost făcut marele anunț
