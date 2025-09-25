LOTO - Joi, 25 septembrie 2025: Report de peste 6,73 milioane de euro la 6/49. La Joker sunt în joc aproape 6,5 milioane de euro

Joi, 25 septembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 21 septembrie, Loteria Română a acordat peste 29.200 de câștiguri în valoare totală de peste 2,33 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 25 septembrie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 34,13 milioane de lei (peste 6,73 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,26 milioane de lei (peste 643.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 32,95 milioane de lei (peste 6,49 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 845.800 lei (peste 166.700 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 55.400 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 126.900 de lei (peste 25.000 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 214.700 de lei (peste 42.300 de euro).

Premii substanțiale acordate la tragerile de duminică

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat 4 câștiguri a câte 109.853,06 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Ploiești, Roșiori de Vede, Timișoara și pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 63.488 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Constanța.

Editor : Liviu Cojan