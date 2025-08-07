Live TV

LOTO – Joi, 7 august 2025: Peste 3,73 milioane de euro se pot câștiga la 6/49. Reportul la Joker depășește 5,42 milioane de euro

bile loto
Foto: Loteria Română
Numerele câștigătoare de joi, 7 august: 

Joi, 7 august 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 3 august, Loteria Română a acordat 25.496 de câștiguri în valoare totală de peste 2,17 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 7 august: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 18,98 milioane de lei (peste 3,73 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,26 milioane de lei (peste 446.600 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 27,52 milioane de lei (peste 5,42 milioane de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 1,32 milioane de lei (peste 260.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 552.800 de lei (peste 108.800 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 145.800 de lei (peste 28.700 de euro).

Câștiguri înregistrate la tragerile de duminică

La tragerea Joker, la categoriile a II-a și a III-a, s-au înregistrat două câștiguri în valoare de 84.962,97 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție loto din București, Sectorul 5 și online, pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro.

La tragerea Noroc, la categoriile a II-a și a III-a, s-au înregistrat două câștiguri în valoare de 77.262 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate online, pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro și pe joacaloto.ro.

