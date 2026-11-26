Premierul Luca Niculescu a anunțat că Guvernul va aproba, în ședința de joi, două scheme de sprijin financiar pentru fermieri. Prima, în valoare de peste 314 milioane de lei, este destinată compensării creșterii prețurilor la îngrășăminte, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Cea de-a doua schemă vizează sectorul zootehnic și va oferi finanțare crescătorilor de animale.

Anunțul a fost făcut de premier la începutul ședinței de Guvern.

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„Fermierii noştri au nevoie de susţinere pentru a se dezvolta şi aprobăm două forme de sprijin, o schemă de ajutor de stat de peste 314 milioane de lei, sprijin financiar orientat către compensarea creşterii preţurilor la îngrăşăminte din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu şi susţinem şi sectorul zootehnic printr-o altă schemă de finanţare destinată crescătorilor de animale”, a declarat Luca Niculescu, joi, la Palatul Victoria.

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Editor : A.P.