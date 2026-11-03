Luca Niculescu ia în calcul indexarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027, dar evită să facă promisiuni: „Nu avem cifrele”

Premierul Luca Niculescu a declarat marți seară că indexarea pensiilor ar putea avea loc de la 1 ianuarie 2027, precizând că nu ia în calcul amânarea măsurii pentru încă un an. Șeful Guvernului a evitat însă să avanseze un procent, explicând că așteaptă datele Ministerului Finanțelor privind situația fiscală a țării și că, până atunci, preferă să nu facă promisiuni.

„Va exista o indexare a pensiilor, cel mai probabil de la 1 ianuarie 2027. Nu îmi imaginez ca după doi ani să nu existe o mărire a pensiilor”, a afirmat premierul Luca Niculescu, marţi seară, la TVR.

Potrivit acestuia, există mai multe scenarii cu privire la modul în care se va face indexarea.El a subliniat că nu ia în calcul „deloc” varianta în care o indexare a pensiilor anul viitor nu ar avea loc.

Niculescu a evitat să vorbească despre procentul cu care pensiile ar urma să fie indexate, arătând că trebuie ca ministrul Finanţelor Publice să prezinte datele privind situaţia fiscală a ţării.

„Evident că dorinţa noastră este de a merge către indexarea propusă de domnul Manole, de ministrul Muncii, evident că ne dorim ca toţi pensionarii care au lucrat atât de mult, şi câteodată greu, să aibă pensii mai mari şi dorinţa noastră este să avem această indexare. Este probabilă, dar cât timp nu avem cifrele, mă feresc să fac promisiuni”, a adăugat Luca Niculescu.

Editor : M.I.