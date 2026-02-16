Live TV

Video Lucrări de mântuială. Traseul Revoluției din '89, din Timișoara, deteriorat înainte să fie gata. Pe cine dă vina firma de construcții

Data publicării:
traseul revolutiei
Traseul Revoluției din '89, din Timișoara, s-a deteriorat înainte să fie gata. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Traseul Revoluției din '89, din Timișoara, s-a deteriorat înainte să fie gata. Proiectul include montarea unor plăci de granit, care amintesc de evenimentele din 1989. Doar că, în multe zone, plăcile au crăpat deja. Într-un răspuns pentru Digi24, reprezentanții firmei care le montează spun că acestea ar fi fost stricate de mașinile de aprovizionare care au intrat în zona pietonală, în timpul Târgului de Crăciun.

Nici nu a trecut anul de când au început lucrările la Traseul Revoluției și deja au apărut primele probleme. Unele plăci de granit au crăpat.

„Ce va fi peste un an-doi, dacă acum... Asta-i calitate? Cine-i dirijează, cine-i controlează?! Nimeni”, spune un localnic.

„Nu știu ce granit e ăla. Două milioane de euro?! Dacă a dat și atâția bani, păi vă dați seama: granit ăla nici nu este. Am eu terasă la sat, în curte, și nici nu sunt bune așa, cine știe...”, e de părere altcineva.

Într-un răspuns pentru Digi24, firma care execută lucrările dă vina pe mașinile care au fost lăsate să calce plăcile, în perioada Târgului de Crăciun.

„Sub sarcina greutății, piesele fie au fisurat pe venatură și s-au rupt, fie s-au ridicat în punctul de apăsare cu roata și după trecere au căzut înapoi, știrbindu-se canturile sau rupându-se colțurile”, au transmis reprezentanții firmei de construcții într-un răspuns pentru Digi24.

„Noi deja am demarat niște investigații tehnice, să vedem exact dacă piatra corespunde cu specificațiile, vom face niște analize de laborator. Firma care execută lucrările deja și-a asumat, în scris, că va înlocui toate pietrele care au fost ciobite sau care s-au fisurat”, a declarat, pentru Digi24, viceprimarul municipiului Timișoara, Ruben Lațcău.

„Proiectul prevede mai multe astfel de zone în Timișoara, acoperite cu pavaj, care redau exact traseul revoluționarilor din 1989. În varianta finală, aceste spații de rememorare vor conține și mesaje din partea revoluționarilor”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

Unii revoluționari spun că, de fapt, proiectul nu respectă întocmai istoria.

„Acest traseu al Revoluției a plecat de la niște date, ca să zic așa, superficiale. Acest traseu al Revoluției nu acoperă locul unde a fost prima victimă Revoluției”, spune Corneliu Vaida, revoluționar.

Traseul Revoluției, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență, costă aproape două milioane de euro și ar trebui să fie gata în iunie, anul acesta.

reporter: Mihai Vălușescu
operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia

