Alexandru Rogobete a anunţat că lucrările pentru Institutul Regional de Oncologie din Timişoara continuă, iar finanţarea este asigurată din fonduri europene nerambursabile. Plăţile în valoare de 240 de milioane de euro vor fi transferate pe Programul Operaţional Sănătate, pentru ca şantierul să nu se oprească, a mai spus Rogobete care a adăugat tot cu fonduri europene vor fi finalizate și Centrul de Radioterapie Piteşti, cât şi corpul nou de clădire al Spitalului din Vaslui.

„Institutul Regional de Oncologie din Timișoara se construiește! Am spus mereu: mai important decât să căutăm la nesfârșit vinovați este să găsim soluții clare pentru oameni. Iar astăzi, asta se întâmplă la Timișoara. Lucrările pentru Institutul Regional de Oncologie din Timișoara continuă, iar finanțarea este asigurată din fonduri europene nerambursabile. Plățile în valoare de 240 milioane de euro vor fi transferate pe Programul Operațional Sănătate, pentru ca șantierul să nu se oprească nicio clipă”, a scris Alexandru Rogobete, pe Facebook.

„Centrul de Radioterapie de la Pitești – proiectul continuă și va fi finalizat anul viitor, cu 20 milioane de euro fonduri europene”, a mai precizat, într-o altă postare, ministrul Sănătății.

„Proiectul Centrului de Radioterapie din Pitești a fost început prin PNRR și va fi dus la capăt cu fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Sănătate. Valoarea totală este de 20 milioane de euro, iar lucrările continuă în ritm susținut.

Pentru pacienții oncologici din Argeș și din întreaga regiune, acest centru înseamnă tratament mai aproape de casă, cu echipamente moderne de radioterapie, fără drumuri lungi și fără a pierde timp prețios în lupta cu boala.

Mesajul este clar: toate șantierele începute în sănătate vor fi finalizate. Indiferent că au fost demarate prin PNRR și sunt transferate acum pe alte surse de finanțare europeană, fiecare proiect merge mai departe”, a mai scris el, sâmbătă pe Facebook.

Centrul de Radioterapie de la Pitești. Foto: Alexandru Rogobete Facebook

De asemenea, „corpul nou de clădire al Spitalului din Vaslui – proiectul continuă și va fi finalizat anul viitor, cu 80 milioane de euro fonduri europene”, a mai precizat Rogobete.

„Proiectul corpului nou de clădire al Spitalului Județean de Urgență Vaslui a fost început prin PNRR și va fi dus la bun sfârșit cu fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Sănătate. Valoarea totală este de 80 milioane de euro, iar lucrările continuă într-un ritm susținut. Această investiție va aduce pentru pacienții din Vaslui și din întreaga zonă un spital modern, cu saloane noi, secții complet dotate și condiții demne de Europa anului 2025. Oamenii nu mai trebuie să se mulțumească cu explicații și promisiuni, ci vor avea în sfârșit acces la servicii medicale de calitate într-o clădire nouă”, a scris ministrul PSD, pe rețeaua de socializare.

Corpul nou de clădire al Spitalului din Vaslui. Foto: Alexandru Rogobete, Facebook

