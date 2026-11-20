Liniile de tramvai 4 şi 11 vor fi suspendate sâmbătă, tramvaiele 1 şi 10 vor circula pe trasee modificate, iar TPBI va înfiinţa temporar linia de tramvai 54 şi liniile navetă de autobuz 610 şi 611, informează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI).

Potrivit unui comunicat al TPBI, măsurile au fost luate ca urmare a întreruperii alimentării cu energie electrică a reţelei de contact a tramvaielor pe şi sub Pasajul Basarab, pentru executarea unor lucrări.

Astfel, linia 1 va funcţiona pe un traseu modificat între "Romprim" şi "Bd. Banu Manta": "Romprim", Şos. Olteniţei, Calea Văcăreşti, Şos. Mihai Bravu, Şos. Ştefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, Pasaj Victoria, Şos. Nicolae Titulescu, "Bd. Banu Manta" şi retur.

Linia 10 va circula pe un traseu modificat între "Romprim" şi "Ghencea", astfel: "Romprim", Şos. Olteniţei, Piaţa Eroii Revoluţiei, Şos. Viilor, str. Dr. Constantin Istrati, Şos. Progresului, Calea 13 Septembrie, Bd. Ghencea, terminal "Ghencea" şi retur.

Linia de tramvai 54 va funcţiona sâmbătă între "Şura Mare" şi "Piaţa Unirii" pe traseul: "Şura Mare", str. Şura Mare, Şos. Giurgiului, str. Alexandru Anghel, str. Zeţarilor, Prelungirea Ferentari, Calea Ferentari, Calea Rahovei, Bd. George Coşbuc, Bd. Regina Maria, "Piaţa Unirii" şi retur.

Linia navetă de autobuz 610 va funcţiona sâmbătă între terminalul "Ghencea" şi "Bd. Ion Mihalache" pe traseul: "Ghencea", Bd. Ghencea, Calea 13 Septembrie, str. Progresului, str. Răzoare, Şos. Panduri, Bd. Geniului, Bd. Timişoara, Bd. G-ral Paul Teodorescu, Bd. Doinea Cornea, Pasajul Basarab, Şos. Nicolae Titulescu, Bd. Banu Manta, staţia "Bd. Ion Mihalache", cu întoarcere pe Bd. Banu Manta, str. Dr. Felix, Şos. Nicolae Titulescu, Pasaj Basarab, Bd. Doinea Cornea, Bd. G-ral Paul Teodorescu, Bd. Timişoara, Piaţa Danny Huwe, str. Progresului, Calea 13 Septembrie, Bd. Ghencea.

Linia navetă de autobuz 611 va funcţiona sâmbătă între "Cartier Giuleşti" şi "Bd. General Paul Teodorescu" pe traseul: "Cartier Giuleşti", Calea Giuleşti, Şos. Orhideelor, Bd. Doina Cornea, Bd. G-ral Paul Teodorescu, Bd. Timişoara, "Bd. General Paul Teodorescu", cu întoarcere pe Drumul Sării, Drumul Taberei, Bd. General Paul Teodorescu, Bd. Doina Cornea, Şos. Orhideelor, Calea Giuleşti, "Cartier Giuleşti".

"În cazul în care va fi necesar, aceleaşi măsuri vor fi aplicate şi duminică, 22 noiembrie 2026", se precizează în comunicat.

TPBI recomandă călătorilor utilizarea platformei maps.mo-bi.ro, a aplicaţiei gratuite InfoTB sau consultarea site-ului stb.ro pentru informaţii actualizate privind traseele şi programele de circulaţie.

Editor : A.P.