Ludovic Orban, la Digi24: Nu am nimic cu industria IT. Este un principiu pe care l-am susținut public, nu dau înapoi

Ludovic Orban a vorbit la Digi24 despre afirmaţiile sale legate de angajaţii din IT. Președintele PNL spune că îşi susţine punctul de vedere, adăugând, însă, că partidul nu va lua nicio decizie fără consultarea mediului de afaceri şi a partenerilor sociali. „Există și alte mecanisme de a susține anumite zone din economie”, a precizat Orban.

Ludovic Orban: Am exprimat un punct de vedere pe care îl mențin. PNL a adoptat un document care se numește „Principiile bunei guvernări liberale”, care este un document pe care l-am făcut public, unde am enunțat principiile care stau la baza guvernării.

Acolo este „principiul non-discriminării și a egalității efective în fața legii”, care înseamnă inclusiv egalitatea de tratament fiscal. Nu sunt de acord cu stilul acesta de a guverna, în care se creează anumite avantaje unor categorii pentru a le fideliza. PSD-ul a fost maestru în stilul ăasta de guvernare. Creează anumite avantaje unor categorii, pentru a le fideliza din punct de vedere electoral, generând o formă de discrimnare față de alții.

Nu am nimic cu IT-iștii, nu am nimic cu companiile de IT, dimpotrivă, apreciez foarte mult contribuția companiilor și a angajaților la PIB. Pe de altă parte, este un lucru de bun simț, sunt 7 milioane și ceva de români care plătesc impozit pe venit, indiferent din ce încasează venitul.

Există și alte mecanisme de a susține anumite zone din economie, unde trebuie să existe o anumită prioritizare...

Este un principiu pe care l-am susținut public, nu dau înapoi, pentru că este un principiu înscris în Constituție și un principiu care izvorăște din filozofia liberală, un principiu pe care nu putem să-l abandonăm.

De exemplu, la o sută de milioane, un angajat din IT, pe lângă că nu plătește impozit pe venit, care, să fim cinstiți, s-a diminuat la 10%, nu e un impozit atât de mare, mai are și un avantaj că plătește mai puțin contribuții sociale, de exemplu cu 550 de RON. Adică e un dublu mecanism de susținere.

Mă întorc și spun, nu am nimic cu industria IT, este o industrie performantă, o industrie care trebuie încurajată, dar trebuie să asigurăm pe de altă parte și aplicarea unor principii.

Vreau să spun câteva lucruri. Tot în „principiile guvernării liberale” am spus foarte clar: Nicio măsură nu se adoptă fără o dezbatere prealabilă, amplă în societate, fără o dezbatere cu mediul de afaceri și cu partenerii sociali. Nicio măsură nu se aplică de azi pe mâine, nicio măsură nu se ia fără un studiu de impact, fără un dialog foarte clar cu toți cei care sunt implicați în zona respectivă, pentru a alege cele mai bune soluții. Nu vreau să mai facem experimente, să scoatem peste noapte ordonanțe de urgență, să modificăm codul fiscal de sute de ori... Practic, în actul de guvernare vom ține cont de niște cerințe fundamentale ale mediului de afaceri care vor stabilitate legislativă, fiscală, iar atunci când e vorba de schimbări de natură fiscală, de predictibilitate și de un timp necesar pentru a se putea companiile la orice fel de măsură.

