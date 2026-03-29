Lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău la antrenament. Starea selecționerului este stabilă, dar a fost dus la spital. Anunțul medicilor

Mircea Lucescu
Probleme medicale pentru Mircea Lucescu

Selecționerul Mircea Lucescu a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce i s-a făcut rău în timpul unei ședințe tehnice, înaintea ultimului antrenament al echipei naționale, premergător deplasării în Slovacia. Potrivit unei precizări a Echipei Naționale de Fotbal a României, antrenorului i-a fost acordat primul ajutor la fața locului de către staff-ul medical și ulterior a fost transferat la un spital din Capitală.

ACTUALIZARE 12:47: Selecționerul Mircea Lucescu a fost internat la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac. Potrivit medicilor, acesta se află în prezent sub îngrijirea echipelor medicale, fiind supus unor investigații diagnostice și intervenții terapeutice pentru stabilizarea ritmului cardiac. Reprezentanții unității medicale au precizat că acesta va rămâne internat pentru monitorizare și tratament de specialitate.

„În timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistență au fost luate imediat de către staff-ul medical al echipei naționale, care i-a acordat primul ajutor la fața locului. În urma apelului la serviciul de urgență 112, două echipaje SMURD s-au deplasat de urgență la baza de pregătire. Intervenția promptă a personalului medical a permis stabilizarea rapidă a tehnicianului”, se arată într-o postare pe Facebook a Echipei Națioanale de Fotbal.

În prezent, starea lui Mircea Lucescu este stabilă. Totuși, conform protocoalelor medicale, selecționerul a fost transportat la un spital din Capitală pentru investigații suplimentare și monitorizare de specialitate.

„În acest moment, starea selecționerului este stabilă. Cu toate acestea, conform protocoalelor medicale în vigoare și pentru a elimina orice risc, Mircea Lucescu a fost transportat la o unitate spitalicească din Capitală pentru investigații amănunțite și monitorizare de specialitate. Vom reveni cu detalii suplimentare pe măsură ce vor apărea noi informații”, se arată în postare.

Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, care s-a confruntat cu probleme medicale în ultima perioadă, a condus prima reprezentativă la meciul cu Turcia.  Decizia a fost luată în urma evaluărilor medicale recente.

Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu a fost internat în spital într-un spital din Capitală pentru un tratament cu antibiotic în urma unei infecții subcutanate. Ulterior, tehnicianul a plecat în străinătate pentru a obține o a doua opinie privind o altă problemă medicală.

Imediat după ce a fost externat din spital, selecționerul preciza că întreaga sa concentrare se va focusa pe meciurile din play-off-ul Cupei Mondiale.

„De azi, tot ce contează este pregătirea echipei pentru meciurile din play-off. Am ținut tot timpul legătura cu asistenții mei și cu jucătorii, s-a lucrat în toată această perioadă la cel mai înalt nivel. Avem o echipă formată din fotbaliști valoroși și sunt sigur că se vor pregăti foarte bine pentru aceste jocuri. Sunt talentați și au dorința de a face românii fericiți. Cred în ambiția și forța grupului și în capacitatea lui de a depăși acest moment. Sunt sigur că împreună putem să obținem calificarea. Avem nevoie acum de o atmosferă bună care să ne ofere posibilitatea de a pregăti în liniște aceste partide foarte importante pentru tot fotbalul românesc”, a precizat Lucescu

Top Citite
donald trump
1
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a...
Trecem la ora de vară 2026. Foto Getty Images
2
Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această noapte și ce presupune...
marco rubio si volodimir zelenski in biroul oval
3
Marco Rubio îl acuză pe Volodimir Zelenski că a „minţit” în legătură cu garanţiile de...
Kash Patel la sedinta de confirmare in functia de sef al fbi
4
Hackeri cu legături cu Iranul au spart adresa de e-mail a șefului FBI și au publicat...
furt motorina
5
Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de pe un...
A renunțat la televiziune pentru că era comparată cu mama ei și a dat lovitura! Tatăl său e o legendă
Digi Sport
A renunțat la televiziune pentru că era comparată cu mama ei și a dat lovitura! Tatăl său e o legendă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nathan Newby, pacientul care a oprit un atac cu bombă asupra unui spital din Leeds, Marea Britanie
„L-am luat în brațe că să nu ne arunce în aer”. Povestea pacientului care a oprit un atac cu bombă într-un spital din Marea Britanie
turcia romania profimedia-1086461527
Turcia-România, în barajul pentru CM 2026 - 1-0. România, prea slabă să meargă la Cupa Mondială
nationala romaniei la antrenament, in turcia
Turcia-Romania, barajul pentru CM 2026. Când se joacă și ce urmează dacă învingem. Mircea Lucescu: Cred în jucătorii mei
mircea lucescu la conferinta de presa
Turcia-România, barajul pentru CM 2026. Mircea Lucescu, meci cu demisia pe masă
Vincenzo Montella
Turcia-România, barajul pentru CM 2026. Vincenzo Montella: „Mă motivează să jucăm împotriva unei echipe antrenate de Mircea Lucescu”
Recomandările redacţiei
A view of missile traces launched from Yemen at Israel sighted in the sky over Hebron, West Bank, on March 28, 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 30. Rebelii houthi au lansat din...
femeie cu umbrela si pelerina de ploaie
HARTĂ Cod galben de ploi și ninsori în aproape jumătate de țară...
No Kings protest in New York
Peste 8 milioane de oameni au protestat în SUA împotriva lui Donald...
Russian Troops Attack Odesa With Drones - Ukraine
Rusia a atacat Ucraina cu o rachetă hipersonică și peste 400 de...
Ultimele știri
Trump a făcut o remarcă șocantă la adresa prințului moștenitor al Arabiei Saudite. Apoi l-a numit „războinic fantastic”
Tânăr prins de jandarmi cu spray lacrimogen și cuțit într-un autobuz din Bacău
Transport public modernizat în Capitală: 22 de troleibuze noi și modificări pe liniile 85 și 86
Citește mai multe
