VIDEO Luminițe de Crăciun. Comuna cu 3.000 de oameni care rivalizează cu Bucureștiul

Este deja o tradiție pentru comuna Peștera să transforme parcul central într-un adevărat tărâm de basm, în perioada sărbătorilor de iarnă. Imediat ce se lasă întunericul, decorațiunile sunt aprinse, spre bucuria localnicilor, dar și a altor persoane care vin din comunele și orașele învecinate pentru a vedea spectacolul oferit.

Peştera este o comună de cam 3000 de suflete din judeţul Constanţa. Însă dacă vezi aceste imagini şi nimeni nu îţi spune de unde sunt, ai fi tentat să crezi că sunt dintr-un parc din Viena. De cum cobori din maşină, treci din epoca modernă, direct într-un Ev Mediu, însă nu întunecat precum supranumele perioadei, ci, dimpotrivă, un ev al luminii. Un castel cu fortificaţii făcute din beculeţe, cu donjon şi creneluri, îşi deschide porţile în faţa vizitatorilor.

Localnic: Mie mi se pare mai ceva decât un tărâm de basm. E un loc frumos.

Copil: Aici mi se pare foarte frumos, mai ales cum parcul este luminat, cu multe culori, foarte frumoase, mereu îți atrage privirea și ai vrea să intri aici, măcar de curiozitate.

E un castel aparte - locuitorii săi nu sunt cavaleri şi domniţe, ci pinguini, oameni de zăpadă, moş crăciuni şi reni. Evident, tovarăşi excelenţi cu care să te tragi în poză.

Întreaga localitate a fost împodobită şi rivalizează, bineînţeles, păstrând proporţiile, cu o capitală de judeţ. Deja i s-a dus buhul: aici nu vin doar localnicii să se desfete, ci şi oamenii din oraşele şi comunele învecinate.

Localnic: Deosebit, deosebit pentru o localitate destul de mică față de orașele care se pot crea așa ceva, e o superbitate.

-E frumos da, ca în fiecare an, am venit în fiecare an, suntem aproape, din Medgidia.

-E foarte frumos, magic, ceva feeric, adică n-am mai văzut așa ceva până acum.

Luminile de Crăciun vor mai rămâne aprinse încă o lună în comuna Peştera, iar castelul din parc îşi aşteaptă vizitatorii din întreaga ţară.

Mioveni, orașul care arată ca în poveștile de Crăciun

Și în Mioveni, centrul orașului a fost împodobit cu sute de mii de beculeţe, reni luminoşi, un brad ca în poveşti şi Moş Crăciuni la tot pasul. Centrul oraşului Mioveni, de sărbători, rivalizează cu marile oraşe din România, atunci când vine vorba de iluminatul de Crăciun. Este o mândrie pentru oricare locuitor din Mioveni să povestească despre centrul orașului, care noaptea arată ca în poveștile de Crăciun. Figurine luminoase, tunele cu beculețe, brazi multicolori și lasere. Cine trece seară prin târgul de Crăciun își poate imagina că este oriunde în lume.

Locul unde toți localnicii și turiștii își fac poze este evident lângă bradul de Crăciun, care are 28 de metri înălțime și a fost adus din pădurile de la poalele munților Făgăraș. Este împodobit cu peste 50.000 de beculețe, 1,5 kilometri de beteală și 650 de globulețe.

Edilii au împodobit și podul peste râul Argeşel, care astfel s-a transformat într-o feerie de lumini.

Ion Georgescu, primar Mioveni: Ne bucurăm că cei care sunt în tranzit și locuitorii orașului Mioveni admiră în perioada de sărbători, și a început un brand al Mioveniului, în fiecare an, argesenii și nu numai așteaptă luminițe în orașul nostru. Este o muncă de 30 zile a unei echipe de 40 de oameni, a 12 ore.

Târgul de Crăciun de la Mioveni nu înseamnă numai iluminat feeric. În fiecare weekend artiști cunoscuți vor cânta în mijlocul localnicilor veniți să bea un vin fiert și să mănânce dulciuri și produse tradiționale.

