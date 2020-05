„M-am stăpânit să nu plâng”. Credincioșii s-au reîntors la slujbele de la biserică, după două luni de pauză

Primele slujbe cu participarea credincioșilor au avut loc duminică, după două luni de pauză. Chiar dacă ușile bisericilor au rămas închise și după expirarea stării de urgență, credincioșii au putut participa la slujbă în curtea bisericii. Iar pentru asta au respectat câteva reguli, printre care să păstreze o distanță de 2 metri unul față de celălalt și să poarte mască.

Clopotele de pe Dealul Mitropoliei au răsunat duminică în prezența credincioșilor veniți să asiste la slujbă după două luni de pauză. Unii au venit îmbrăcați în port popular, alții au venit cu steaguri ale României în mână.

„M-am stăpânit să nu plâng, pentru că efectiv creștinul trăiește și se hrănește cu slujba de la biserică atunci când participă efectiv, nu în fața televizorului. Acolo ești spectator, aici participi efectiv”, spune o femeie.

„Nu se compară o slujbă făcută și ținută pe viu, în fața preotului, a altarului, și cea văzută la televizor”, spune un bărbat.

„Am simțit lipsa foarte, foarte mult. Și ieri am fost la Sfântul Nectarie și azi am fost și am stat cât am putut”, mărturisește o altă enoriașă.

În starea de alerta, a fost stabilit un set de 28 de reguli pe care atât credincioșii, cât și reprezentanții bisericilor trebuie să le respecte. Astfel, slujbele se țin doar în curtea lăcașelor de cult, iar credincioșii trebuie să păstreze între ei o distanță de 2 metri și să poarte măști.

„Toate aceste reguli sunt atât de amănunțit promovate în spațiul public, încât cred că după 2 luni de zile am ajuns cu toții să le internalizăm. Accesul în biserică este doar pentru rugăciune individuală sau pentru acte individuale de spovedanie și împărtășanie, dar individuale, întrucât împărtășirea în comun a fost amânată până în jurul datei de 2 iunie, când vom avea o modalitate de împărtășire a credincioșilor în vreme de pandemie”, a explicat Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.

Odată cu ieșirea din starea de urgență, reprezentanții BOR au venit cu noi reguli și în privința botezului, cununiilor religioase și înmormântărilor. În starea de alertă e permis accesul a maximum 16 persoane.

