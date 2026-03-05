MAE: 250 de români au revenit în țară din Emiratele Arabe Unite. O a treia cursă a decolat din Dubai cu destinația București

Un număr de 250 de români, care au părăsit Emiratele Arabe Unite din cauza deteriorării situaţiei de securitate în Orientul Mijlociu, au ajuns pe Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” din Bucureşti, a anunţat Ministerul Afacerilor Externe. Prima cursă FlyDubai a aterizat la 00:17 cu 138 de pasageri, iar a doua, tot FlyDubai, a sosit la 08:30 cu 112 români la bord. O altă aeronavă a decolat în cursul zilei de astăzi din Dubai cu destinaţia Bucureşti.

MAE precizează că s-au întors în ţară 744 dintre cetăţenii români afectaţi de deteriorarea accentuată a situaţiei de securitate din regiunea Orientului Mijlociu care au solicitat asistenţă consulară.

Celula de criză a MAE, prin intermediul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare ale României din regiune, menţine contactul cu cetăţenii români afectaţi de conflictul din Orientul Mijlociu, precum şi cu autorităţile statelor din regiune şi va continua să acorde asistenţă şi protecţie consulară, cu prioritizarea siguranţei cetăţenilor, în funcţie de evoluţia situaţiei de securitate.

MAE a amintit că o serie de recomandări pot fi accesate pe https://www.mae.ro/node/68212.

Ministerul de Externe recomandă verificarea în mod sistematic a informaţiilor transmise de liniile aeriene, atât pe site-urile oficiale, cât şi prin SMS sau e-mail, în funcţie de opţiunile selectate în relaţia cu operatorul aerian. De asemenea, cetăţenii sunt sfătuiţi să verifice dacă au primit bilete reprogramate pentru zborurile afectate şi să urmărească în permanenţă instrucţiunile comunicate de companiile aeriene. Este recomandată prezentarea la aeroport doar atunci când o persoană este anunţată şi chemată de către reprezentanţii liniilor aeriene.

