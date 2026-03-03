Live TV

Video MAE: Aproape 3.000 de români cer repatrierea din Orientul Mijlociu. 16.000 de cetăţeni, în atenţia autorităţilor

Ministerul Afacerilor Externe.
Ministerul Afacerilor Externe. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea
Demersuri diplomatice şi consulare 307 români au fost repatriaţi din Israel Dubai şi Abu Dhabi, cele mai afectate

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe Andrei Ţărnea a declarat, marţi, că aproximativ 3.000 de cetăţeni români au cerut ajutor concret pentru repatriere, iar autorităţile au în atenţie circa 16.000 de persoane aflate în regiune, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

El a explicat că situaţia de securitate rămâne extrem de volatilă.

„Pe parcursul zilei de ieri, a nopţii şi a primei părţi a zilei de astăzi, au continuat loviturile aeriene în ţări din spaţiul Orientului Mijlociu, nu doar în Israel şi în Iran, dar au fost atacuri cu drone şi rachete în Bahrain, în zone industriale din Emiratele Arabe Unite, într-un port comercial din Oman, etc. Pe acest fond, spaţiile aeriene ale statelor din regiune sunt fie închise complet, în multe cazuri, fie operează cu deschiderea temporară, perioade în care e închis, perioade în care se deschide”, a afirmat Țărnea, într-o conferință de presă susținută la sediul MAE.

El a subliniat că România este direct afectată de această situaţie.

„Pe acest fond, efortul comunităţii internaţionale şi şi al României se îndreaptă spre deescaladare şi speranţa că condiţiile de securitate să fie întrunite pentru reluarea circulaţiei aeriene normale şi rezolvarea problemei zecilor de mii şi sutelor de mii de turişti sau călători aflaţi în tranzit, care sunt prinşi acolo. România are la rândul său câteva mii de persoane în aceste condiţii, care se adaugă unui număr semnificativ de rezidenţi în aceste state, în consecinţă, suntem direct interesaţi.”

Demersuri diplomatice şi consulare

Reprezentantul MAE a precizat că România a continuat demersurile politice şi consulare.

Ministra Afacerilor Externe Oana Ţoiu, aflată într-o vizită de lucru la Varşovia, şi-a scurtat programul din cauza crizei.

„Ministra Afacerilor Externe Oana Ţoiu, care se află în acest moment într-o vizită de lucru la Varsovia, a fost scurtat programul tocmai din cauza acestei crize, va fi doar astăzi acolo, se întoarce în cursul zilei de astăzi, dar a avut convorbiri telefonice cu omologii din Egipt, Kuwait, Emirate, Irak şi Iordania, tocmai pentru a adresa atât componenta politică şi de securitate, cât şi cea care vizează circumstanţele şi asistenţa care poate să fie oferită cetăţenilor români aflaţi pe teritoriul acestor state”, a adăugat purtătorul de cuvânt al MAE.

307 români au fost repatriaţi din Israel

Marţi dimineaţă, două avioane charter TAROM au aterizat la Bucureşti cu 307 cetăţeni români care au părăsit Israelul, au ajuns în Egipt şi apoi au revenit în ţară.

„Este vorba despre grupuri de turişti care au călătorit cu asistenţa a şasei agenţii de turism din România în Israel”, a subliniat Ţărnea.

MAE continuă să primească solicitări pe liniile de urgenţă consulară.

„Suntem la circa 3.000 şi ceva de cetăţeni care solicită în mod concret ajutor pentru repatriere şi avem în atenţie un număr de circa 16.000 de cetăţeni în regiune. Încă o dată, nu este totalul cetăţenilor români din aceste spaţii, dar este vorba despre cei care sunt cetăţeni români şi nu sunt rezidenţi neapărat permanenţi sau sunt doar cetăţeni români, ci rezidenţi permanenţi în ţară din zona Golfului”, a completat Țărnea.

Numărul personalului consular dedicat acestor linii telefonice a fost suplimentat, însă dificultăţile persistă.

„Continuăm să primim mesaje de la cetăţeni şi mai ales de la familii sau prin media, că rămâne dificultatea de a contacta consulatele. Mă tem că aceasta va rămâne persistentă pe durata crizei, pentru că, având în vedere numărul de persoane, nu există fizic capacitatea de a prelua simultan atâtea telefoane”, a adăugat Andrei Ţărnea.

Dubai şi Abu Dhabi, cele mai afectate

Potrivit MAE, Emiratele Arabe Unite, în special Dubai şi Abu Dhabi, sunt în mod particular afectate de perturbările de trafic aerian, în timp ce în alte zone situaţia s-a mai clarificat.

„Continuă şi acţiunea consulară în raport cu autorităţile statelor respective, pentru a ne asigura că pentru cetăţenii care rămân fără cazare sau rămân în situaţii deosebite, să avem sprijinul autorităţilor ţărilor gazdă”, a punctat Andrei Ţărnea.

