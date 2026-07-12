Live TV

MAE, atenționare de călătorie pentru Italia. Cod portocaliu și cod galben de incendii de vegetație în Sardinia și Sicilia

Data publicării:
avion
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia, după ce autoritățile italiene au emis avertizări privind riscul de incendii de vegetație în mai multe regiuni.

Potrivit MAE, începând cu 11 iulie, în regiunea Sardinia (Sardegna) este în vigoare un cod portocaliu de incendii de vegetație, care indică un risc ridicat, în timp ce pentru regiunea Sicilia a fost emis un cod galben.

Ministerul recomandă cetățenilor români să urmărească permanent informațiile transmise de autoritățile locale și să respecte instrucțiunile acestora. De asemenea, persoanele care se află în pericol sau observă izbucnirea unui incendiu sunt sfătuite să apeleze numărul unic de urgență 112 sau serviciul italian pentru incendii de vegetație, la numărul 1515.

Românii care au nevoie de asistență consulară pot contacta misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din Italia, iar în situații de urgență pot apela telefoanele de permanență puse la dispoziție de Ministerul Afacerilor Externe. Totodată, MAE recomandă utilizarea aplicației "Călătorește informat", care oferă informații și sfaturi utile pentru deplasările în străinătate.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Vicepremierul Oana Gheorghiu.
2
Oana Gheorghiu: S-a putut lucra cu Bolojan atât timp cât s-au mărit taxele, dar nu când...
sindromul havana infrarosu
3
Statele Unite au acordat primele despăgubiri, de 3 milioane de dolari, pentru victimele...
daniel zamfir la o sedinta
4
Daniel Zamfir (PSD) spune că numirea de către Oana Gheorghiu a unui consilier este dovada...
Strâmtoarea Ormuz.
5
„Trebuie să fim pregătiți pentru cel mai rău scenariu”. Avertisment pentru Europa de la...
"Vorbește frumos!". Leo Messi n-a mai putut și s-a dus direct la arbitrul din Portugalia: "Nu mă înjosi"
Digi Sport
"Vorbește frumos!". Leo Messi n-a mai putut și s-a dus direct la arbitrul din Portugalia: "Nu mă înjosi"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2026-07-11T220556.951
Incendiile fac ravagii în Sardinia și Sicilia: o autostradă a fost închisă, iar zboruri au fost redirecționate din Olbia
nicusor dan
Mesajul lui Nicușor Dan după incendiile care au ucis cel puțin 11 oameni în sudul Spaniei
WhatsApp Image 2026-07-09 at 10.10.32
Pompierii români, noi intervenții în Franța. Autoritățile au menținut codul roșu de risc de incendii
Berlin,,Germany,2021:,Federal,Ministry,Of,Defence,,Germany,(bundesministerium,Der
Berlinul investește masiv în apărare. O măsură care reînvie vechi temeri față de o Germanie putere militară (Le Monde)
Ciocan judecător
Motivul pentru care o româncă dă în judecată o emisiune din Italia: „Nu există cetățeni de categoria A și cetățeni de categoria B”
Recomandările redacţiei
Mirela Nemtanu
Mirela Nemțanu, despre cazul Pașca-Dumbrava: Statul a eșuat în...
Hubert Knirsch
Declarații controversate ale ambasadorului german la Chișinău. Hubert...
Lideri europeni, pe lista țintelor iraniene. Foto captură de ecran
Un ziar iranian a pus lideri europeni alături de Trump pe o listă cu...
grindeanu
Sorin Grindeanu atacă PNL, înaintea consultărilor de luni: „Brătienii...
Ultimele știri
Tensiuni maxime. SUA au lovit 140 de ținte din Iran. Teheranul spune că va păstra „prin forță” controlul asupra Strâmtorii Ormuz
Rezultate finale bacalaureat 2026: Notele după contestații se afișează astăzi, în jurul orei 17:00
În timp ce mii de oameni protestau la Tirana, premierul Albaniei îl primea cu mare pompă pe Kanye West
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
S-a căsătorit cu un condamnat la moarte și a privit cum e executat: "Nu mai știu cine sunt". Ultimele cuvinte...
Cancan
Simona Halep și Dorin Mateiu și-au oficializat relația la Wimbledon. După escapada din Mykonos, a venit și...
Fanatik.ro
Un actor extrem de popular în România a fost fotbalist în tinerețe: ”Mi-a trecut prin cap să mă fac antrenor”
editiadedimineata.ro
Parlamentul European prelungește legea privind scanarea mesajelor, dar protejează conversațiile criptate
Fanatik.ro
Imaginile cu moartea tragică a pilotului român! Adrian Rus „Sinner” a izbit în plin altă motocicletă
Adevărul
Armata Ucrainei se transformă total în 2026. Cum arată noua forță de elită care îmbină dronele cu trupele de...
Playtech
Cum eşti prins imediat că ai depăşit viteza în Bulgaria. Maşinile în care stau ascunşi poliţiştii de la...
Digi FM
Un tânăr care a crescut în grija statului a luat BAC-ul cu 8,53. Cum a reușit să își schimbe destinul și ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lionel Messi a rupt tăcerea, la câteva ore după Argentina - Elveția 3-1: "Așa ceva nu e normal!"
Pro FM
Noi dezvăluiri despre moartea lui Lauren Bennett. Tatăl artistei, declarații dure: „Nu a primit tratamentul...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Actrița care a cucerit-o total pe Sharon Stone: "Cea mai șic și talentată femeie din showbiz"
Adevarul
Acuzații de spălare de bani și acte false în proiectul imobiliar al lui Jared Kushner din Albania
Newsweek
Top 10 pensii în România. Judecătorii primesc 25.400 lei. Militarii - 5.800. Oamenii obișnuiți au 2.820 lei
Digi FM
Cât costă prosopul de plajă cu Călin Georgescu în slip. Produsul inedit, scos la vânzare pe internet, a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Nu doar alimentația face diferența. Trăsătura comună a oamenilor care ajung să trăiască 100 de ani
Digi Animal World
Momentul în care un crocodil uriaș se apropie de două modele în timpul unei ședințe foto. Ce a pățit animalul...
Film Now
Ana de Armas, impecabilă în costum de baie, în vacanță cu prietenii. Ce s-a întâmplat cu povestea de iubire...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...